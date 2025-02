Horizon auf den Hunkeler Innovationdays 2025

Mithilfe des cloudbasierten Workflow-Service iCE LiNK werden Systeme über verschiedene Stände hinweg vernetzt, um Workflows zu optimieren und den Produktionsstaus jeder einzelnen Maschine in Echtzeit zu überwachen. Während der 15. Ausgabe der Hunkeler Innovationdays können Besucher*innen die erste Inline-Anbindung eines Horizon iCE StitchLiner Mark V mit einer Canon Bogen-Inkjet-Druckmaschine varioPRINT iX3200 live erleben. Diese Inline-Lösung ermöglicht die Produktion von Broschüren in einem Durchgang – bei hoher Qualität und Geschwindigkeit.

Zwischen den beiden Ständen wird außerdem ein AMR (Autonomer Mobiler Roboter) fahren, der von Canon gedruckte Applikationen zum Horizon SmartSlitter transportiert. Die Lösung vereint Schneiden, Rillen und Perforieren in einem Durchgang und ist somit ideal für die flexible Weiterverarbeitung von Digitaldruckprodukten geeignet.

Broschüren von der Rolle

Am Stand von Horizon wird der iCE StitchLiner Mark V inline mit der Rollenverarbeitungstechnologie von Hunkeler verbunden sein, um Broschüren unterschiedlicher Stärke und Formate in einem Durchgang zu fertigen und so die Produktivität und Flexibilität zu erhöhen. Das System wird außerdem den Highspeed Sheet Feeder HSF-50 umfassen. So kann flexibel zwischen der Rollenzuführung durch den Abwickler und der Einzelblattzuführung durch den HSF-50 gewechselt werden.

Vollautomatische Buchproduktion

Ebenfalls auf dem Horizon-Stand zu finden: ein aus zwei Klebebindern bestehendes System, inline verbunden mit dem iCE Trimmer HT-300. Die Zuführung der Buchblöcke an den 1-Zangen-Klebebinder BQ-300 und den 4-Zangen-Klebebinder BQ-500 erfolgt vollautomatisch über Roboterarme.

Direct-Mailings von der Rolle

Am Stand von Hunkeler erwartet Besucher*innen ein effizientes Direct-Mail-System, bestehend aus der Horizon Falzmaschine iCE Folder AFV-566FKT, inline angebunden an eine Pflugfalz-Lösung von Hunkeler. Auf dem Stand des schweizerischen Horizon-Vertriebspartners Gietz werden außerdem folgende Einzelmaschinen präsentiert: die Falzmaschinen iCE Folder AFV-566FKT und PF-P3300, die Balkenrill-, Perforier- und Falzmaschine CRF-362 sowie der Klebebinder BQ-P65.

