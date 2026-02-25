Holmen stellt weißeres Buchpapier „Holmen Book Bright“ vor

Das Papier richtet sich insbesondere an Verlage im Bildungs- und Sachbuchbereich. Die helle, gleichmäßige Oberfläche verbessert Lesbarkeit und Bildqualität und reduziert gleichzeitig das Durchscheinen. Dadurch kann mit geringerem Materialeinsatz produziert werden – ein Vorteil für Kostenstruktur, Transportgewicht und CO₂-Bilanz.

Holmen setzt dabei auf Frischfasern aus nachhaltiger Forstwirtschaft und Nebenprodukten von Sägewerken. Nach Unternehmensangaben zählt der CO₂-Fußabdruck der eigenen Papierfabriken pro Tonne Papier zu den niedrigsten weltweit.* Die hohe Steifigkeit und Opazität ermöglichen leichtere Bücher bei gleichbleibender Qualität – ein Plus für Schüler:innen und Vielleser:innen.

Mit Holmen Book Bright positioniert sich das Unternehmen als nachhaltiger Partner für die moderne Buchproduktion. Gerade im Bildungsbereich, in dem gedruckte Materialien weiterhin eine zentrale Rolle für Konzentration und Textverständnis spielen, sieht Holmen Potenzial für hochwertige, zugleich ressourcenschonende Lösungen. Muster des neuen Papiers sind in 60 und 70 g/m² verfügbar.

* Die Papierfabriken von Holmen haben laut der Fisher-Solve-Datenbank für das zweite Quartal 2025 einen CO₂-Fußabdruck, der pro Tonne Papier um etwa 800 kg unter dem Branchendurchschnitt liegt, gemessen auf der Cradle-to-Gate-Basis (© ResourceWise).