Holmen bringt neues Magazinpapier auf den Markt

Holmen Aspect ist ein holzhaltiges Zeitschriftenpapier, mit dem der schwedische Papierhersteller gezielt auf veränderte Anforderungen im Magazin- und Verlagsdruck reagiert. Das Papier kombiniert einen hohen Weißgrad mit hoher Detailschärfe und einem vergleichsweise niedrigen CO₂-Fußabdruck.

Holmen Aspect

Holmen Aspect wurde für Anwendungen entwickelt, bei denen eine hochwertige Detailwiedergabe gefragt ist, gleichzeitig aber Gewichts- und Ressourceneffizienz eine zentrale Rolle spielen. Der hohe Weißgrad sorgt für eine kontrastreiche, detailgenaue Darstellung von Bildern, während die matte, glatte Oberfläche ein angenehmes Lesen ermöglicht. Trotz niedriger Flächengewichte weist das Papier eine hohe Opazität auf, wodurch ein Durchscheinen von Inhalten minimiert wird.

Nach Angaben von Holmen erlaubt die Materialstruktur zudem eine ansprechende Volumen, die üblicherweise nur mit höheren Grammaturen erreicht wird. Möglich wird dies durch den gezielten Einsatz frischer Fasern, deren natürliche Festigkeit im Produktionsprozess weitgehend erhalten bleibt. Damit lassen sich hochwertige Druckprodukte realisieren, ohne das Papiergewicht entsprechend erhöhen zu müssen.

Ein weiterer Fokus liegt auf der Umweltbilanz. Holmen Aspect wird aus Restholz aus nachhaltig bewirtschafteten schwedischen Wäldern und Sägewerken hergestellt. Laut Angaben des Unternehmens liegt der CO₂-Fußabdruck der Holmen-Papierfabriken – gemessen auf Cradle-to-Gate-Basis – deutlich unter dem Branchendurchschnitt..

Mit der Einführung von Holmen Aspect unterstreicht Holmen seine strategische Ausrichtung auf leichte, leistungsfähige grafische Papiere. Zielgruppe sind insbesondere Verlage und Marken, die hohe Ansprüche an Bildqualität stellen und zugleich Wert auf ein belastbares Nachhaltigkeitsprofil legen.

