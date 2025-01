HID 2025: Ricoh präsentiert innovative End-to-End-Automatisierung

Ricoh zeigt auf den Hunkeler Innovationdays 2025, dass eine effiziente und rentable End-to-End-Produktion mit Softwarelösungen wie dem TotalFlow BatchBuilder beginnt, der viele Schritte der digitalen Kleinauflagenproduktion vereinfacht und automatisiert, sowie mit dem Ricoh ProcessDirector, der Produktionsinformationen und Druckprozesse erfasst, transformiert und verwaltet und eine präzise Nachverfolgung ermöglicht.

Die Lösung Ricoh Predictive Insight, die erstmals mit dem Highspeed-Inkjet-Rollendrucksystem Pro VC80000 eingeführt wurde, bietet darüber hinaus datengestützte Einblicke in die Systemnutzung und die Produktivität der Anwender. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) werden Prozesse und Abläufe überwacht, um die Betriebszeit und den Durchsatz des Systems zu optimieren und gleichzeitig wartungsbedingte Ausfallzeiten zu minimieren.

Ricohs umfassendes Portfolio an Highspeed-Inkjet-Rollendruck und tonerbasierten Bogendrucksystemen, darunter die Modelle Ricoh Pro VC80000, Pro VC40000 und Pro C9500, die auf der Messe vorgestellt werden, sowie eine interaktive Präsentation des B2-Inkjet-Drucksystems Ricoh Pro Z75 zeigen, wie Routineabläufe modernisiert werden können, um eine hochproduktive Druckumgebung vom Konzept bis zur Produktion zu schaffen.

Der stark vernetzte Ansatz von Ricoh wird durch das neue Automatisierungsprotokoll Print Line and Finishing Interface (PLF-I) ergänzt, das ebenfalls auf der Messe vorgestellt wird. Diese Open-Source-Schnittstelle ermöglicht eine grundlegende Veränderung in der Kommunikation zwischen Rollendrucksystemen wie die der Pro VC80000 sowie Lösungen für die Druckvorbereitung und Endverarbeitung und verbessert so die Automatisierung. Zusätzlich unterstützt der Ricoh Auto Color Adjuster die Effizienz der Druckproduktion durch einfaches, schnelles und präzises Farbmanagement und gewährleistet eine konsistente Qualität über alle Systeme und Aufträge hinweg.

Die effektive Kombination von Hard- und Software bietet kreativen Druckdienstleistern größere Freiräume für Innovationen. Diese Symbiose unterstützt beispielsweise auch zukunftsweisende Ideen, wie die vollständig recycelbaren Geschenk- und Kundenkarten von Green Gift Cards. Besucher der Hunkeler Innovationdays 2025 können sich am Stand von Ricoh mit eigenen Augen davon überzeugen, wie diese erfolgreiche Zusammenarbeit zur Entwicklung von Karten geführt hat, bei deren digitaler Produktion auf einem papierbasierten Substrat pro Stück lediglich 4,28 g CO 2 anfallen, während das Emissionsvolumen beim Digitaldruck auf nicht recycelbarem PVC jeweils 46,97 g CO 2 beträgt.

Eef de Ridder, Vice President, Graphic Communications bei Ricoh Europe, erklärt: »Automatisierung hat das Potenzial, jede Phase im Druckprozess zu stärken. KI und ML ermöglichen ein besseres Verständnis, operative Verbesserungen und kontaktlose Workflows, die die Arbeitsbelastung verringern und die Produktivität steigern. Aufbauend auf dem Thema ‚Connect‘ der Hunkeler Innovationdays 2025, wird Ricoh auf der Messe zeigen, wie die Automatisierung auch künftig das Leistungspotenzial von Hardware und Software weiter verbessert und so den Dienstleistern im Akzidenz- und Transaktionsdruck sowie Inhouse Print einen größeren Spielraum gibt, ihr Dienstleistungsangebot kompetent und zuverlässig zu erweitern.«

