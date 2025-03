HID 2025: Horizon überzeugt durch Innovation

6.800 Besucherinnen und Besucher aus 100 Nationen kamen zu den 15. Hunkeler Innovationdays, um neueste Technologien und deren Vernetzung live zu erleben. »Das diesjährige Motto Connect war allgegenwärtig und spiegelte sich nicht nur in den aussteller- und prozessübergreifenden Lösungen wider, sondern auch in der großartigen Stimmung auf der Messe«, lobt Thomas Heil, Vertriebsleiter der Horizon GmbH, die Atmosphäre in Luzern. »Die Hunkeler Innovationsdays sind immer wieder eine ideale Plattform für Networking, intensiven Austausch und die Vertiefung der Zusammenarbeit mit Branchenpartnern.«

Publikumsmagnet: iCE StitchLiner Mark V

Die Weltpremiere die ersten Inline-Anbindung eines Horizon iCE StitchLiner Mark V mit einer Canon Bogen-Inkjet-Druckmaschine varioPRINT iX3200 stieß auf großes Besucherinteresse. Diese Inline-Lösung ermöglicht die Produktion von Broschüren in einem Durchgang – bei hervorragender Qualität und höchster Geschwindigkeit.

Von einer Rolle wurden drei verschiedene Aufträge mit unterschiedlichen Abschnittslängen und Formaten produziert. Alle nötigen Einstellungen sowohl am Abwickler und Querschneider als auch am iCE StitchLiner Mark V erfolgten vollautomatisch durch Scannen eines Barcodes. Außerdem beinhaltete das System den Highspeed Sheet Feeder HSF-50, der die Zuführung von Einzelbogen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 45.000 Bogen/h (A4-Quereinzug) ermöglichte. Zwischen Rollenzuführung durch den Abwickler und der Einzelblattzuführung durch den HSF-50 kann schnell und einfach umgerüstet werden. Diese Vielseitigkeit des iCE StitchLiner Mark V ermöglicht eine nahtlose Integration in verschiedene Produktionsumgebungen und sorgt für eine effiziente und automatisierte Weiterverarbeitung.

Robotik im Einsatz

Der Einsatz von Robotik rundete die von Horizon gezeigten automatisierten Produktionsprozesse ab, um gerade bei wiederholbaren, körperlich schweren Tätigkeiten Entlastung für Maschinenbediener zu schaffen und die Abläufe möglichst effizient zu gestalten. So übernahmen zum einen Roboterarme die Zuführung von Buchblöcken bei der vollautomatischen Buchproduktion, bestehend aus den beiden Klebebindern iCE Binder BQ-300 und BQ-500, inline angebunden an den iCE Trimmer HT-300. Zum anderen fuhr ein AMR (Autonomer Mobiler Roboter) zwischen den Ständen von Canon und Horizon. Dieser transportierte von Canon gedruckte Applikationen zum Horizon SmartSlitter – sicher und zuverlässig selbst in dynamischen Umgebungen dank intelligenter Navigation und einfacher Bedienung.

www.horizon.de