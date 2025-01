HID 2025: Fujifilm bringt innovativen Drucklösungen nach Luzern

Am Fujifilm-Stand werden auch Lösungen zur Integration des Inkjetdrucks in bestehende Druckmaschinen zu sehen sein. In Luzern präsentiert Fujifilm die Eindrucksysteme »42K Printbar System« und das »Mini 4300 Printbar System«. Sie können an verschiedenen Prozessstellen eingebaut werden, auch in reinen Finishing-Abschnitten. Das Portfolio von Fujifilm umfasst Integrationsprodukte für vielfältige Verfahren, darunter den SW-Druck, Vierfarbdruck, oder den Druck mit einem erweiterten Farbraum bis hin zu funktionalen Farben und Lacken.