Heinzel Group – strategische Transformation schreitet voran

In den Werken der Unternehmensgruppe wurden 780.284 t Papier, 414.120 t Marktzellstoff sowie 334.745 m³ Schnittholz produziert. In der weltweiten Distribution von Zellstoff und Papier für Drittlieferanten wurden in Summe 1.816.275 t abgesetzt. Trotz volatiler Nachfrage und Preisdruck sorgte die Heinzel Group mit einer disziplinierten Kosten- und Cashflow-Steuerung für eine stabile finanzielle Basis im Jahresverlauf.

Ein besonderes Highlight bildete die erfolgreiche Inbetriebnahme der umgebauten Papiermaschine PM11 in Laakirchen im April 2025. Der Umbau von grafischen Papieren auf Wellpappenrohpapiere auf Altpapierbasis unterstreicht den strategischen Fokus auf die Weiterentwicklung ihres nachhaltigen Verpackungspapier-Portfolios.

Auch hinsichtlich ihrer Klimaziele machte die Heinzel Group 2025 Fortschritte. Im Vergleich zu 2021 konnten die CO 2 -Emissionen (Scope 1 und Scope 2) um 39,9 % reduziert werden, und 72 % des gesamten Energieverbrauchs stammen inzwischen aus erneuerbaren Quellen. Das Unternehmen bleibt klar auf Kurs bei der Umsetzung ihrer Klimaziele bis 2030, die von der Science Based Targets Initiative validiert wurden.

»Das Jahr 2025 hat gezeigt, wie widerstandsfähig und engagiert unsere Teams an allen Standorten und in allen Unternehmen der Gruppe sind«, sagt Sebastian Heinzel, CEO der Heinzel Group. »Selbst in einem schwierigen Umfeld sind wir gemeinsam konsequent vorangegangen und haben wichtige Schritte in unserer Transformation umgesetzt. Wir sind gut vorbereitet auf 2026 und darüber hinaus.«

Der Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht 2025 ist verfügbar unter: