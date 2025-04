Heinzel Group stärkt Marktposition bei Wellpappenrohpapieren

Mit der bereits seit 2017 umgebauten PM10 und der nun Anfang April neu in Betrieb genommenen PM11 stärkt das Werk Laakirchen seine Position als leistungsfähiger Produzent von Wellpappenrohpapieren aus 100 Prozent Recyclingfasern. Die strategische Entscheidung, die Produktion von Publikationspapieren schrittweise einzustellen und sich vollständig auf Wellpappenrohpapier zu fokussieren, sichert langfristig die Wettbewerbsfähigkeit von Heinzelpaper Laakirchen in Oberösterreich.

Investitionen stärken Effizienz und Nachhaltigkeit

Die PM11 produziert jährlich bis zu 470.000 Tonnen Wellpappenrohpapier mit einer Arbeitsbreite von 8,9 Metern und einer Geschwindigkeit von 1.600 Metern pro Minute. Um die Umstellung der Produktion erfolgreich umzusetzen, wurden in den vergangenen Monaten zahlreiche begleitende Investitionen am Standort getätigt: Eine neue Anlage zur Faserstoffaufbereitung aus Altpapier, eine neue Altpapierlagerhalle sowie eine weitere anaerobe Abwasserreinigungsanlage, welche die Biogasproduktion am Standort signifikant steigert und damit zur nachhaltigen und effizienten Produktion beiträgt. »Ich freue mich, dass diese bedeutende Investition erfolgreich umgesetzt werden konnte und mit der Inbetriebnahme der PM11 nun abgeschlossen ist. Mein besonderer Dank gilt allen Mitarbeitenden sowie den externen Partnern, die mit ihrem Engagement, ihrer Effizienz und ihrem Einsatz die reibungslose Umsetzung in kurzer Zeit ermöglicht haben«, betont Sebastian Heinzel, CEO der Heinzel Group.

Nachhaltige Verpackungslösungen mit starboard Liner & starboard Wave

»Wellpappenrohpapiere sind die Basis für umweltfreundliche Verpackungen aus Papier. Mit unseren starboard-Produkten bieten wir unseren Kunden leichtgewichtige und stabile Lösungen mit einem Flächengewicht von 70 bis 160 Gramm pro Quadratmeter an«, erklärt Thomas Welt, CEO von Heinzelpaper Laakirchen, und er ergänzt: „Während die PM11 verstärkt Produkte mit niedrigen Grammaturen produziert, ermöglicht uns der Betrieb beider Maschinen mit ähnlichen Produkten eine höhere Flexibilität, um noch besser auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen.« Die nachhaltigen Wellpappenrohpapiere aus Laakirchen finden vor allem in Versandverpackungen sowie in der Industrie Anwendung, darunter in der Nahrungsmittel- Möbel- und Konsumgüterbranche. Sie sind aufgrund eines zertifizierten Hygienemanagementsystems nach DIN EN 15593 für den Einsatz in Lebensmittelverpackungen geeignet.

