Zusammenarbeit im Wachstumssegment Papierverpackungen

»Der weltweit wachsende Bedarf an nachhaltig produzierten, kostengünstigen, wiederverwertbaren bzw. kompostierbaren Verpackungen macht den Bereich »Flexible Paper« für uns zu einem attraktiven Wachstumsmarkt«, so Dr. David Schmedding, Vorstand Technik & Vertrieb bei Heidelberg. »Unsere neue Rollenflexodruckmaschine Boardmaster mit ihrer Produktionsgeschwindigkeit von bis zu 600 Metern pro Minute und einer Verfügbarkeit von bis zu 90 Prozent bietet dafür die Voraussetzungen. In der Zusammenarbeit mit Solenis zielen wir auf die kostengünstige Produktion von Verpackungslösungen für die Lebensmittelindustrie, die auf Effizienz und Nachhaltigkeit ausgerichtet sind.« Besucher der Fachpack 2024 können sich über die Kooperation mit Solenis und allen weiteren Aktivitäten von Heidelberg Verpackungsbereich am Stand des Unternehmens informieren

Durchbruch bei kostengünstigen Barrierebeschichtungen erwartet

Für die Qualität und Sicherheit von Flexible Paper Verpackungen spielt das kostengünstige Aufbringen von Barrierebeschichtungen eine zentrale Rolle. Bei der Zusammenarbeit geht es daher darum, die einzelnen Baugruppen der Boardmaster, die chemische Zusammensetzung der Barriere Coatings von Solenis sowie die gesamte Prozesstechnik optimal aufeinander abzustimmen und für Verpackungsproduzenten verfügbar zu machen. Zugleich soll der Einsatz von Kunststoffen durch umweltfreundliche Alternativen mit verbesserter Barrierefunktionalität reduziert werden. Das Gesamtpaket soll Kunden ermöglichen, ihr Anwendungsspektrum im Bereich Flexibel Paper mit verbesserten Barrierefunktionen zu erweitern. Das Ergebnis sind kostenoptimal produzierte Anwendungen, die überwiegend wiederverwertbar, recycelbar, erneuerbar und kompostierbar sind.

»Verpackungsunternehmen stehen unter Druck, Prozesse zu optimieren und gleichzeitig Nachhaltigkeitsziele zu erreichen«, sagte William Kuecker, Senior Director, Strategic Marketing bei Solenis. »Unsere Partnerschaft mit Heidelberg verschiebt die Grenzen dessen, was für Hersteller flexibler Verpackungen möglich ist. Mit der Kombination aus modernster Drucktechnologie und innovativen, leistungsstarken Speziallacken können Verpackungshersteller ihre betriebliche Effizienz und Produktleistung steigern und gleichzeitig die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Produkten und Prozessen erfüllen.“

