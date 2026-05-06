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Heidelberg und Ricoh feiern 15 Jahre strategische Partnerschaft im Digitaldruck

Seit 15 Jahren steht die erfolgreiche Partnerschaft zwischen der Heidelberg und Ricoh für Innovationskraft und nachhaltigen Markterfolg im industriellen Digitaldruck. Mit der Einführung der ersten Versafire Digitaldrucksysteme im Jahr 2011 vollzog Heidelberg einen entscheidenden Schritt in den wachstumsstarken Digitaldruckmarkt und etabliert sich seither als Systemintegrator für die hybride Druckproduktion.

Versafire
V.l.: Dr. Frank Schaum, Leiter Digital Print Ecosystem bei  HEIDELBERG, Dr. David Schmedding, Vorstand Technologie und Vertrieb bei  HEIDELBERG, Koji Miyao, President, Ricoh Graphic Communications und Eef de Ridder, Deputy General Manager, Global Sales Division, Ricoh Graphic Communications, bekräftigen die seit 15 Jahren bestehende Partnerschaft beider Unternehmen im Bereich Digitaldruck.

Seitdem ist bereits die dritte Generation des Versafire Portfolios weltweit erfolgreich im Akzidenzmarkt etabliert. Mehr als 3.500 verkaufte Systeme und über zwei Milliarden Seiten jährlich unterstreichen die hohe Marktakzeptanz und industrielle Leistungsfähigkeit der Technologie. Der Start der Partnerschaft zwischen Ricoh und HEIDELBERG im Digitaldruck markierte für beide Unternehmen einen bedeutenden Meilenstein: Ziel war es von Beginn an, Offset- und Digitaldruck nicht isoliert, sondern vollständig integriert in einer gemeinsamen Produktionswelt zu betrachten. Dazu hat Heidelberg die Versafire Systeme über das selbst entwickelte Digital Frontend (DFE) in den Prinect Workflow integriert und damit gezielt als Ergänzung zum Offsetdruck positioniert – für maximale Flexibilität, wirtschaftliche Kleinauflagen und individualisierte Druckprodukte. Druckereien produzieren damit eine große Bandbreite von Druckprodukten wie z.B. Flyer, Broschüren oder personalisierte Anwendungen.

Jürgen Otto, der Vorstandsvorsitzender von Heidelberg erläutert: »Unsere langjährige Partnerschaft mit Ricoh ist eine Erfolgsgeschichte für HEIDELBERG im Digitaldruck und ein gutes Beispiel für erfolgreiche technologische Kooperation zur Erschließung neuer Marktsegmente. Heute stehen die perfekt auf den Bedarf der Druckindustrie zugeschnittenen Versafire Systeme beispielhaft für unseren Anspruch als Gesamtanbieter und End-to-End Systemintegrator der hybriden Druckproduktion.«

Dr. David Schmedding, Vorstand Technologie und Vertrieb bei Heidelberg ergänzt: „In den vergangenen 15 Jahren haben wir gemeinsam mit Ricoh den Digitaldruck konsequent industrialisiert und vollständig in unser digitales Ökosystem integriert. Für unsere Kunden bedeutet die Integration maximale Flexibilität, höchste Prozesssicherheit und eine klare Zukunftsperspektive im hybriden Produktionsdruck.“

Koji Miyao, President, Ricoh Graphic Communications, erklärt: »Wir freuen uns, dass diese langjährige Partnerschaft die Einführung agiler digitaler Produktionsprozesse bei so vielen Druckdienstleistern unterstützt hat. Wir blicken einer weiterhin erfolgreichen Zusammenarbeit über viele Jahre entgegen.“

Eef de Ridder, Deputy General Manager, Global Sales Division, Ricoh Graphic Communications, ergänzt: »Als eine der wenigen Partnerschaften zwischen Offset- und Digitalanbietern, die sich nachhaltig bewährt haben, setzen wir uns weiterhin dafür ein, unsere Kunden bei der Wahl der richtigen Technologien zu unterstützen und ihnen langfristigen Erfolg zu ermöglichen.«

Blick nach vorne gerichtet

Die Zusammenarbeit zwischen Koji Miyao, President, Ricoh Graphic Communications, erklärt: »Wir freuen uns, dass diese langjährige Partnerschaft die Einführung agiler digitaler Produktionsprozesse bei so vielen Druckdienstleistern unterstützt hat. Wir blicken einer weiterhin erfolgreichen Zusammenarbeit über viele Jahre entgegen.“ und Ricoh ist langfristig angelegt und wird strategisch weiter ausgebaut. Die kontinuierliche Weiterentwicklung von Software, Automatisierung und Services werden die Position von Heidelberg als Anbieter integrierter, hybrider Drucklösungen sowie die von Ricoh als treibende Kraft im Bereich der digitalen Produktionstechnologie weiter stärken.

www.heidelberg.com

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