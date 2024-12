Heidelberg und Canon – die Verträge sind gemacht!

Heidelberg wird das neue B3 Inkjet-Drucksystem Jetfire 50 mit Prinect-Anbindung weltweit vertreiben und zusammen mit dem Angebot für den Offsetdruck in ein Ökosystem für eine hybride Produktionsumgebung einbinden. In Zukunft wird dann auch eine B2-Version, die Jetfire 75, das Portfolio ergänzen.

Zudem gaben Jürgen Otto Vorstandsvorsitzender und Dr. David Schmedding, Vorstand Technologie & Vertrieb bei Heidelberg, den Vertretern von Canon einen Überblick über den positiven Verlauf der Markteinführung des B3 Inkjet-Drucksystems Jetfire 50. So ist die Kundenresonanz auf das Angebot rund um das Ökosystem der Jetfire 50 auch im Nachgang der drupa weiterhin hoch. Potenzielle Anwender schätzen besonders die Möglichkeit, das System zusammen mit dem Angebot des Herstellers für den Offsetdruck in eine hybride und KI-gesteuerte Produktionsumgebung einbinden zu können. Das Unternehmen hat für Interessenten daher bereits zahlreiche Angebote erstellt, die jetzt nach und nach in feste Bestellungen überführt werden. Die Maschine steht seit September im Home of Print am Standort Wiesloch-Walldorf für Kundenvorführungen zur Verfügung.

»Die Zusammenarbeit mit Canon im Digitaldruckbereich markiert einen Meilenstein unserer Wachstumsstrategie für das Kerngeschäft«, sagt der Vorstandsvorsitzender Jürgen Otto. »Neben dem Verkauf der Jetfire 50, profitieren wir von wiederkehrenden Umsätzen aus Serviceleistungen und Verbrauchsmaterialien, die sich über die Lebenszeit der Maschine ergeben. Damit sind wir auch im Bereich des Akzidenzdrucks in der Lage, am wachsenden Digitaldruckvolumen zu partizipieren und unsere Marktposition signifikant zu stärken.«

Erste Kundeninstallationen im Frühjahr 2025

»Im Frühjahr 2025 starten wir wie geplant zunächst in der DACH-Region mit der Auslieferung der ersten Jetfire 50 Maschinen an unsere Kunden«, so Dr. David Schmedding, Vorstand Technologie & Service. »Anwender profitieren dabei von unserem Applikations-Know-how, dem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse des Marktes sowie dem weltweit dichtesten Servicenetzwerk der Branche.“ Im nächsten Schritt wird die Maschine dann in allen Heidelberg Regionen verfügbar sein.

Durch die Vereinbarung mit Canon und dem damit verbundenen Angebot für den industriellen Digitaldruck, schließt Heidelberg eine Lücke in seinem Portfolio. Heidelberg will sich für seine Kunden als partnerschaftlicher Gesamtlösungsanbieter präsentiert, der technologieneutral und bedarfsorientiert alle modernen Drucktechnologien von Toner bis Inkjet, von Offsetdruck bis Flexodruck liefern und über Prinect in einen hybriden Workflow integrieren kann. »Das ist einzigartig in der Branche«, so Schmedding.