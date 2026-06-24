Heidelberg übernimmt Service-Geschäft von manroland sheetfed

Im Mittelpunkt steht zunächst die Sicherstellung des weltweiten Service- und Ersatzteilangebots für bestehende manroland-Anwender. Durch die Bündelung der Aktivitäten entsteht ein umfassendes Lifecycle-Portfolio mit einem globalen Netzwerk von Spezialisten für Service, Wartung und Kundenbetreuung. Gleichzeitig baut Heidelberg seine Basis für wiederkehrende Umsätze weiter aus.

»Mit dieser Transaktion stellen wir sicher, dass das übernommene Geschäft von manroland zuverlässig weiterbetrieben werden kann. Die Kombination des Service- und Ersatzteilgeschäfts sowie der Vertriebsgesellschaften von manroland sheetfed mit Heidelberg stärkt unsere globale Rolle als Systemintegrator und ermöglicht es uns, die Versorgung von manroland-Anwendern weltweit nahtlos sicherzustellen. Gemeinsam mit unserem starken Service- und Logistiknetzwerk bieten wir unseren Kunden ein weltweites Angebot von Service und Ersatzteilen an«, sagt Jürgen Otto, Vorstandsvorsitzender der Heidelberger Druckmaschinen AG.

Im Rahmen der Vereinbarung übernimmt Heidelberg rund 35 Länderorganisationen mit etwa 600 Mitarbeitenden. Mit dem Servicegeschäft rechnet man bei Heidelberg über einen zusätzlichen Jahresumsatz von 100 Mio. €. Darüber hinaus erwirbt das Unternehmen die Technologie- und IP-Rechte für Service und Ersatzteile sowie ausgewählte Vermögenswerte. Die Integration schafft Kontinuität für mehr als 3.000 manroland-Kunden weltweit und erweitert gleichzeitig den direkten Kundenzugang von Heidelberg.

Teil der Transaktion ist auch die Übernahme der IP-Rechte für die Großformatmaschine Roland 900 / Cartonmaster. Heidelberg prüft derzeit Möglichkeiten zur Weiterentwicklung und künftigen Produktion des Systems.

Für manroland-Anwender bleibt der bestehende Service zunächst erhalten. Gleichzeitig profitieren sie künftig vom weltweiten Heidelberg-Netzwerk mit standardisierten Serviceprozessen, moderner Technologie und einer Betreuung in mehr als 170 Ländern. Darüber hinaus erhalten sie Zugang zum Heidelberg-Portfolio aus Workflow-Software, Weiterverarbeitung, Verbrauchsmaterialien und datenbasierten Services. Für Kunden, die ihre Produktion modernisieren möchten, stehen zudem Upgrade-Optionen auf aktuelle Speedmaster-Systeme zur Verfügung.

»Diese Integration ist der nächste konsequente Schritt in der Umsetzung unserer Strategie im Kerngeschäft. Mit der Übernahme des weltweiten Service- und Ersatzteilgeschäfts für manroland-Maschinen bieten wir Druckereien einen nahtlosen Übergang und ein deutlich erweitertes Serviceangebot«, sagt Dr. David Schmedding, Vorstand Technologie und Vertrieb bei Heidelberg. Mit der Integration verfolgt Heidelberg das Ziel, seine Position im Service- und Lifecycle-Geschäft weiter auszubauen und zusätzliche Wachstumspotenziale im weltweiten Druckmarkt zu erschließen.

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