Heidelberg feiert sein Comeback im Großformat

»Im Rahmen unserer Wachstumsstrategie erweitern wir das Angebot im Verpackungsbereich und schließen damit zugleich eine bestehende Lücke in unserem Portfolio«, so Dr. David Schmedding, Vorstand Technologie & Vertrieb bei Heidelberg. Im Bereich Verpackungen ist seit über zehn Jahren weltweit ein deutliches Wachstum mit weiter steigender Tendenz zu verzeichnen. Besonders das Segment für Faltschachteln in höheren Auflagen für den Bereich »Food, Beverage und Consumer Packaging« wächst pro Jahr überdurchschnittlich und wird auch stark von Bogenoffsetdruckmaschinen in der Formatklasse 6 (105 cm x 145 cm) bedient. Aus diesem Grund erweitert das Unternehmen sein Angebot für Verpackungskunden mit der Cartonmaster CX 145 in der Formatklasse 6.

In das digitale Ökosystem integriert

Die Cartonmaster CX 145 basiert auf der Roland Evolution 900 von Manroland Sheetfed, die Heidelberg in ihr digitales Ökosystem integriert. Sie kann sowohl in den Prinect Workflow als auch in das Workflowangebot von Drittanbietern integriert werden. Zudem können Kunden die Performance-Daten der Maschine im Heidelberg Kundenportal abrufen. Das Angebot umfasst zudem die Maschine im Heidelberg Design, den Vertrieb, die Installation, das Training und den Support mit Service und Verbrauchsmaterialien.

Weltweites Service-Netzwerk

Gerade für Verpackungsproduzenten im hochvolumigen Faltschachtelsegment sind eine maximale Maschinenverfügbarkeit, geringe Komplexität und ein professioneller und eingespielter Service des Lieferanten entscheidende Investitionskriterien. Hier bietet Heidelberg nach eigenen Angaben mit seiner weltumspannenden Service-Organisation einen Mehrwert für Kunden, die in diesem Marktsegment nun ein umfassenderes Angebot haben. »Unser Leistungsversprechen beinhaltet für alle Maschinen den lokalen Support für Teile und die weltweite Präsenz von qualifizierten Service-Kräften mit kurzen Reaktionszeiten,« so Schmedding.

Die erste Kunden-Installation ist für 2026 geplant, gefolgt von einem weltweiten Rollout. Heidelberg erwartet die größte Nachfrage in Nordamerika, Europa und China.

