Heidelberg erwirbt Technologie und Markenrechte von Polar Mohr

Nach dem Vollzug der Vereinbarung, der innerhalb der nächsten Wochen erwartet wird, hat Heidelberg künftig das exklusive Recht auf den weltweiten Vertrieb, Service und die Vermarktung der Produkte im Bereich der Weiterverarbeitung. Damit festigten die Heidelberger die Partnerschaft mit Polar Mohr und ergänzt seinen direkten Zugriff auf weitere Verpackungsmärkte, insbesondere in den Wachstumsregionen Asien, Südamerika und Middle East. Für Kunden bleiben sämtliche gewohnten Prozesse bei Neumaschinen, Ersatzteilversorgung und Serviceleistungen unverändert.

»Mit diesem Erwerb unterstreichen wir unseren Anspruch als Vollsortimenter für unsere Kunden in der Verpackungs- und Etiketten-Industrie inklusive des Service und sichern uns Exklusivität in einem wachsenden Markt«, sagte Jürgen Otto, Vorstandsvorsitzender von Heidelberg. »Als Systemintegrator decken wir die gesamte Wertschöpfungskette einer Verpackungsdruckerei ab, vollintegriert und vernetzt für eine hochproduktive Produktion. Dabei spielen die Systeme vom Polar Mohr eine wichtige Rolle.«

Die Partnerschaft zwischen Heidelberg und Polar Mohr reicht bis in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts zurück und hat sich als äußerst erfolgreich für beide Seiten erwiesen. Während Polar Mohr die Systeme entwickelt und herstellt, war Heidelberg für überwiegende Teile des Vertriebs und Service zuständig – mit dem Vollzug wird der Druckmaschinenhersteller auf globaler Ebene den Vertrieb und Service exklusiv anbieten. Die Weiterverarbeitungssysteme von Polar Mohr bietet man als integralen Bestandteil des Portfolios an. Dabei liegt der Fokus auf den Themen Automatisierung, Digitalisierung und Workflowintegration, um die Produktivität der Wertschöpfungsketten in der Verpackungs- und Etikettenproduktion der Kunden steigern zu können. Zum Produktspektrum gehören Komponenten und Systeme, die alle Prozesse vom Beladen über Rütteln, Schneiden und Stanzen bis zum Entladen und Banderolieren vernetzen und automatisieren.

Die Gesellschaften der Polar-Gruppe im Eigentum von SOL Capital agieren weiterhin als Partner von HEIDELBERG für die künftige Entwicklung, Fertigung und Montage der Systeme von Polar Mohr. »Mit der Polar-Gruppe konnten wir Anfang 2023 eine von Tradition und Innovationsgeist geprägte Unternehmensgruppe übernehmen und haben in den vergangenen Jahren die Zusammenarbeit mit Heidelberg noch weiter intensiviert. Der nächste logische Schritt für uns war diese sehr enge Zusammenarbeit nachhaltig zu festigen. Es freut uns besonders, dass wir durch den Verkauf der Technologie und Markenrechte und die vollständige Eingliederung des Vertriebs und Services bei Heidelberg den nächsten gemeinsamen wichtigen Schritt gehen können. Dadurch kann sich Polar Mohr dadurch vollständig auf seine Kernkompetenzen als Entwickler und Hersteller konzentrieren«, sagt Dr. Paul Niederkofler Managing Partner bei SOL Capital Management.