Heidelberg baut sein Digitaldruckportfolio im B2-Format aus

Die durchschnittliche Auflagenhöhe der Druckaufträge nimmt stetig ab, ihre Anzahl auf der anderen Seite zu. Druckereien benötigen daher mehr Flexibilität und Automatisierung in der Produktion in Kombination mit digitalisierten Prozessen, um mit dieser Auftragsstruktur profitabel zu sein. Viele Akzidenzdruckereien setzen daher zunehmend auf industrielle Digitaldrucklösungen in Verbindung mit hocheffizienten Bogenoffsetmaschinen für höhere Auflagen. Prognosen gehen davon aus, dass bis zum Jahr 2030 das weltweit mit der Inkjet-Technologie produzierte Druckvolumen im Akzidenzbereich jährlich mit über vier Prozent wachsen wird.

Die Heidelberg treibt diese Entwicklung mit ihren digitalen Innovationen voran und erweitert ihr Portfolio für den industriellen Digitaldruck mit der neuen Jetfire 75, die ab sofort im Angebot ist. Bei der Jetfire 75 handelt es sich um eine Inkjet-Druckmaschine im B2+-Format (614 mm x 750 mm), die vollständig in das digitale Ökosystem von Heidelberg mit Maschine, Software, Verbrauchsmaterialien, Service und Training eingebettet ist. Dazu werden auch Lösungen für die Weiterverarbeitung gehören. Die Jetfire 75 bietet Anwendern höchste Druckqualität, maximale Flexibilität und eine im Digitaldruck bisher nicht bekannte Produktivität. Alle wichtigen Informationen und Serviceleistungen stehen Kunden zudem über das Heidelberg Kundenportal zur Verfügung.

»Nach dem gelungenen Markteintritt der Jetfire 50 setzen wir jetzt mit der Jetfire 75 ein klares Zeichen: Heidelberg gestaltet die Zukunft der industriellen Digitaldruckproduktion und hebt sie auf ein neues Level«, sagt Dr. David Schmedding, Vorstand Technologie und Vertrieb bei Heidelberg. »Wir verbinden die Stärken unserer Bogenoffsetmaschinen mit innovativen Digitaldrucklösungen und ermöglichen damit eine hybride Produktionsumgebung, die unseren Kunden maximale Flexibilität und Effizienz bietet.«

Kunden können die Jetfire 75 ab sofort bestellen. Ab Sommer 2026 steht die Maschine für Kundenvorführungen im Print Media Center – Home of Print am Standort Wiesloch-Walldorf zur Verfügung. Erste Installationen sind ab Herbst 2026 vorgesehen. Heidelberg plant zunächst einen Rollout in Kernmärkten wie Deutschland, Schweiz, UK, Kanada und den USA.

Hybride Druckproduktion im Digital- und Offsetdruck

Die Jetfire 75 kann mit Prinect Production bzw. dem neuen Workflow Prinect Touch Free in den Gesamtworkflow einer Druckerei integriert werden und ermöglicht damit eine kostenoptimale und effiziente hybride Druckproduktion. Bei Prinect Touch Free entscheidet der Workflow mit Hilfe von KI auf der Basis von Echtzeitdaten vollautomatisiert über den wirtschaftlichsten Produktionsweg im Digital- oder Offsetdruck. Das etablierte Farbmanagement von Heidelberg ermöglicht dabei die farbverbindliche Produktion bzw. Reproduktion von Aufträgen unabhängig vom Druckverfahren. Heidelberg hat bereits mit der Markteinführung von Prinect Touch Free begonnen. Kunden der Jetfire 50 bzw. 75 erhalten den neuen Workflow exklusiv mit der Installation der Digitalmaschine. Zudem profitieren Anwender mit dem »Self-Service«-Konzept von einer hohen Verfügbarkeit der Maschine. Das Personal erhält dazu ein spezielles Training, so dass es bestimmte Servicearbeiten selbst durchführen kann.

Industrielle Produktion von kleinen bis sehr hohen Auflagen

Die Jetfire 75 vereint industrielle Produktivität, höchste Druckqualität und maximale Flexibilität für Kleinauflagen, personalisierte Produkte bis hin zu Druckaufträgen mit hohen Volumina. Das Produktionsspektrum umfasst beispielsweise Broschüren, Anzeigen, Flyer, Kataloge mit geringen Auflagen, Bücher, Zeitschriften, Etiketten, Aufkleber, Poster und Kalender. Hinzu kommen spezielle Digitaldruckaufträge wie personalisierte Mailings, »Auflage Eins«, Fotobücher, zeitkritische Print-on-Demand-Aufträge etc.

Technische Highlights der Jetfire 75:

wasserbasierte Inkjet-Technologie mit 1200 dpi im B2+-Format

Produktionsleistung: bis zu 9.800 4Up-Bogen/Stunde (Simplex), entspricht rund 39.000. A4-Seiten/Stunde; bis zu 7.200 6Up-Bogen/Stunde (Simplex), entspricht nahezu 43.000 A4- Seiten/Stunde

Jahresproduktionsleistung: bis zu 58 Mio. 4Up-Bogen (Simplex)

Substratvielfalt: 60 – 450 g/m2., inkl. ausgewählter Kartons

Vollautomatisierte Qualitätskontrolle und Self-Service-Konzept

Integration in Prinect Production & Prinect Touch Free für End-to-End-Automatisierung

