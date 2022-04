Hanfpapier für den digitalen Buchdruck

»Es ist das erste Papier aus nachhaltigen, in Europa angebauten Hanffasern für umweltbewusste Druckprodukte. Es besticht durch die Authentizität und Haptik eines Hanfpapiers. Hahnemühle Hemp liefert hervorragende Ergebnisse im Text-, Foto- und Bilderdruck«, sagt Heidemarie Hinger, Product and Business Development Manager bei Hahnemühle.

Das Papier wurde exklusiv für den Druck des Buches »H is for HEMP«, einer innovativen Hanf-Enzyklopädie von Fotografin und Autorin Maren Krings entwickelt. »Die Suche nach einem Hanfpapier für den Druck meines Buches war Teil meiner Selbstverpflichtung. Das Hanfpapier der Hahnemühle hat meine Erwartungen übertroffen, da es ein wunderschönes haptisches und sensorisches Erlebnis bietet und dem Buch ein frisches und völlig neues Aussehen verleiht«, so Fotografin und Climate Impact Storytellerin Maren Krings.

Wie alle Papiersorten wird auch das n Hanfpapier mit Quellwasser hergestellt. Das Wasser wird nach einem weitgehend geschlossenen Proddluktionskreislauf – frei von chemischen Reinigungsmitteln, Bioziden oder Konservierungsstoffen – in den nahegelegenen Fluss geleitet. Die für die Herstellung verwendete Energie stammt ausschließlich aus 100 % erneuerbaren Quellen. Das Hahnemühle Hemp Digitaldruckpapier zeichnet sich durch seine Struktur aus, die durch Wollfilze direkt im Produktionsprozess entsteht, es ist säurefrei, daher hoch alterungsbeständig und vegan. Es ist in zwei Grammaturen als Umschlag- und Inhaltspapier in 280 g/m2 bzw. 80 g/m2 erhältlich. Hahnemühle Hemp wird in verschiedenen Breiten bis zu 127cm (50inch) angeboten.

www.hahnemuehle.com