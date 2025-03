gugler* eine Öko-Druckerei auf höchstem Niveau

»Wir haben es geschafft!«, freut sich Geschäftsführer der Öko-Druckerei Daniel Fürstberger. »Diese Zertifizierung zeigt, dass wir mit unserem Team und unseren Lieferanten eine echte Vorreiterrolle in der Druckbranche einnehmen.« Die Cradle to Cradle-Zertifizierung gehört zu den anspruchsvollsten Nachhaltigkeitsstandards weltweit. Sie bewertet nicht nur das Unternehmen selbst, sondern die gesamte Lieferkette der Materialhersteller.

gugler* DruckSinn bietet unterschiedliche Stufen des ökologischen Druckens, um die Ökobilanz der Kunden zu verbessern. Als Mindestanforderungen für ökologische Druckprodukte gelten die Siegel FSC, PEFC, das österreichische Umweltzeichen oder das EU Ecolabel. Klimafreundlicher Druck ist eine Ergänzung dazu und in weiterer Folge die Vorstufe für Cradle to Cradle Certified Silver oder Gold. Seit vergangenem Herbst können Kunden mit Printed in Austria und dem CSR Gütesiegel für Druckereien auch noch unterstreichen, wie wichtig ihnen regionale Beschaffung und Fairness ist.

www.gugler.at