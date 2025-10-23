Gugler* druckt zwei der schönsten Bücher Österreichs

Am 30. September 2025 überreichten Sektionschefin Theresia Niedermüller (Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport) und Benedikt Föger, Präsident des Hauptverbandes des Österreichischen Buchhandels, in den Wiener Praterateliers die Ehrenurkunden an die Gewinner*innen des Wettbewerbs „Die schönsten Bücher Österreichs 2024″. Zwei der 15 prämierten Bücher wurden bei gugler* DruckSinn aus Melk produziert. »Wir sind stolz, dass zwei der schönsten Bücher Österreichs aus unserem Haus kommen. Genau für solche spannenden Projekte leben wir – denn am Ende ist es die Herausforderung, um die es geht. Danke an alle Mitwirkenden!«, so Reinhard Gugler.

Die ausgezeichneten Titel

Das Buch »Neue / On the New« vom Verlag der Buchhandlung Walther und Franz König wurde in der Kategorie »Zeitgenössische Kunstbände, Fotokunst, Architektur, Ausstellungskataloge« ausgezeichnet. Die Gestaltung übernahm die Agentur Beton. Dabei erzeugen drei Booklets im Zickzack-Umschlag, variierende Seitenformate und großzügige Abbildungen einen Wow-Effekt wie ein Rundgang durchs Belvedere 21; die schlichte Typografie bringt Ruhe, die außergewöhnliche Bindung hält die Dreiteiligkeit zusammen. Zusätzlich wurde der Titel im September mit dem Staatspreis gewürdigt.

Das Buch »Radikal! – Künstlerinnen* und Moderne 1910–1950« kommt ebenfalls aus dem Verlag der Buchhandlung Walther und Franz König und wurde in der Kategorie: Zeitgenössische Kunstbände, Fotokunst, Architektur, Ausstellungskataloge. Für die Gestaltung sorten Marie Artaker, Alexandra Möllner. Lebendig, frech, verspielt – Typo-Überlagerungen, ein starkes Cover und eine feine, ausgewogene Haptik verschmelzen zu einem harmonischen Leseerlebnis; subtil radikal in der Anmutung, präzise in der Ausführung.

Links.: »Über das Neue / On the New“, gestaltet von Beton und

darauf „Radikal! – Künstlerinnen* und Moderne 1910–1950“

gestaltet von Marie Artaker und Alexandra Möllner, beide erschienen

bei Walther und Franz König und gedruckt von gugler* DruckSinn.

