Großinvestition bei Mayr-Melnhof Gruppe

Ein Investitionsplan in Höhe von 18 Mio. € in Gebäude und Maschinen soll die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Standortes in den Wachstumsmärkten E- Commerce-Verpackungen und hochwertig bedruckte Konsumgüterverpackungen in Feinstwelle (Microwelle) für Produkte wie Lebensmittel, Tiernahrung und elektrische Haushaltsgeräte deutlich erhöhen.

Neben der Errichtung einer vergrößerten Produktions- und Lagerhalle wird in neue Drucktechnologie, Stanzkapazitäten sowie Automation und Infrastruktur am Stand der Technik investiert. Ziel ist es, Neupack Hirschwang mit gebündelten Kräften und einem attraktiven Produktangebot auf gutem Ergebnisniveau in die Zukunft zu führen. Das Faltschachtelwerk mit aktuell 215 Beschäftigen ist dadurch nachhaltig abgesichert.

www.mayr-melnhof.com