Großformat-Power von swissQprint

»Mit der Flachbett-Generation 5 haben wir für unterschiedlichste Betriebsgrößen ein passendes Angebot – von kleineren Betrieben bis zu industriellen Produktionsumgebungen«, erklärt Carmen Eicher, Leiterin Verkauf und Marketing bei swissQprint. »Zwei Flachbettgrößen, gestaffelte Produktivitätsstufen bis 341 m²/h und die modulare Erweiterbarkeit machen die Systeme zu einem skalierbaren Investment.«

Kudu und Karibu 2 live erleben

Am Stand arbeiten zwei Drucker im Live-Betrieb: Kudu, das High-End-Modell, als Vertreter des Flachbett-Sortiments sowie Karibu 2, der reine Rollendrucker. In Barcelona demonstriert das Duo seine Produktivität, Präzision und Vielseitigkeit unter realen Bedingungen. Besucher sehen, wie sich Standardproduktionen effizient umsetzen lassen und Spezialanwendungen zusätzliche Margen generieren.

Inspiration für neue Geschäftsfelder

Eine Anwendungsgalerie am swissQprint-Stand zeigt das kreative Potenzial der Großformatdrucker, darunter auffällige Neon-Drucke und verblüffende Farbwechseleffekte. Solche Anwendungen helfen Druckdienstleistern, sich klar vom Wettbewerb abzuheben und neue Märkte gewinnbringend zu erschließen.

www.swissqprint.com