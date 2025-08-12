Grenzen des Digitaldrucks ausloten

F.E. Burman hat seine digitale Möglichkeiten im Digitaldruck in den letzten Jahren massiv ausgebaut und nutzt in diesem Zusammenhang auch die Software-Suit SmartStream Designer von HP, zu der Tools wie HP Mosaic und HP Spark gehören. Das Projekt »Fedrigoni 366« aus dem Jahr 2024 ist ein Beispiel dafür: eine umfangreiche Kalenderproduktion, an der Kreative aus ganz Europa beteiligt waren. Jedes Exemplar war ein Unikat, wobei HP Mosaic die Farben dynamisch mischte und HP Spark einzigartige Kunstwerke generierte. Das Projekt umfasste über 26 Papiersorten und spezielle Farben, was sowohl die technische Komplexität als auch die haptische Vielfalt erhöhte. Durch die Unterstützung des variablen Datendrucks und die Automatisierung komplexer Design-Workflows ermöglichte das Creativity Power Pack F.E. Burman die Umsetzung dieses Projekts.

Die Abwicklung eines Projekts dieser Größenordnung war mit erheblichen logistischen Herausforderungen verbunden, darunter die Verwaltung von über 2 Millionen Dateien und die Koordination der Verwendung mehrerer Spezial-Farben wie Indichrome Orange und Green. Die Softwarelösungen von HP spielten eine entscheidende Rolle bei der Optimierung dieses komplexen Auftrags.

»Fedrigoni hat hervorragende Arbeit geleistet und eine große Gruppe von Kreativen aus ganz Europa zusammengebracht. Fedrigoni 366 ist wahrscheinlich die größte Zusammenarbeit dieser Art, insbesondere hinsichtlich der technologischen Umsetzung mit HP Mosaic. Wir sind unglaublich stolz darauf, Teil dieses Projekts zu sein. Bei unserem Kunstwerk haben wir unser Design auf das Konzept des Color Shuffle ausgerichtet, um sicherzustellen, dass es die generative Designaktion sinnvoll zum Ausdruck bringt. Es war eine spannende Herausforderung, ein identitätsorientiertes Werk zu schaffen, das die Color-Shuffle-Funktionalität voll ausnutzt«, sagte Marco Carona, Mitbegründer und Kreativdirektor von Ey Studio.

