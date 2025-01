GREEN DAYS 2024 – Nachhaltige Rabatte für den guten Zweck

Vom 29. November bis 2. Dezember 2024 standen bei druck.at die Zeichen auf Nachhaltigkeit und soziales Engagement: Im Rahmen der GREEN DAYS konnten Kund*innen von attraktiven Rabatten profitieren und gleichzeitig Gutes tun. Mit bis zu 15 % Rabatt auf die umweltfreundliche Umwelt & Recycling-Themenwelt und bis zu 10 % Rabatt auf das restliche Sortiment bot die Aktion einen doppelten Mehrwert.

Bereits seit mehreren Jahren unterstützt die Druckerei den benachbarten Therapiehof Regenbogental, der sich der Begleitung von Kindern und Jugendlichen in Trauer- oder Krisensituationen sowie von schwer oder chronisch kranken Kindern und ihren Angehörigen widmet. Dieses Jahr floss ein Teil der GREEN DAYS-Einnahmen in die Anschaffung eines neuen Speichers für die Photovoltaikanlage des Therapiehofs. Diese Investition leistet einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung und trägt dazu bei, die wertvolle Arbeit des Regenbogentals langfristig abzusichern.

»Wir bei druck.at möchten nicht nur unseren Kund*innen nachhaltige Produkte anbieten, sondern auch soziale Projekte unterstützen, die uns am Herzen liegen«, erklärt Gerhard Patek, Geschäftsführer von druck.at. Der 2009 gegründete Therapiehof Regenbogental ist ein Ort, der Trost spendet und neue Perspektiven schafft. Gegründet und geleitet von Margarethe Weiss-Beck bietet der Hof einen geschützten Raum für Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Auch Raphaela Ehrenhofer, Co-Leitung des Regenbogentals, zeigt sich auch dieses Jahr wieder begeistert über die Unterstützung: »Die großzügige Geste von druck.at ermöglicht es uns, die nachhaltige Energieversorgung unseres Hofes weiter auszubauen und somit langfristig unsere Arbeit für Kinder und Jugendliche in herausfordernden Lebenssituationen abzusichern. Wir freuen uns darüber wirklich sehr!«