Grafiche Antiga investiert in vier Rapida-Maschinen

Grafiche Antiga mit Sitz in Crocetta del Montello bei Treviso hat seinen Drucksaal in den vergangenen Jahren grundlegend modernisiert. Das 1968 gegründete Familienunternehmen beschäftigt heute mehr als 200 Mitarbeitende und erwirtschaftet im Dreischichtbetrieb einen Jahresumsatz von rund 44 Millionen Euro. Zu den Schwerpunkten zählen hochwertige Verlags-, Werbe- und Kartonagenprodukte, unter anderem für die Mode- und Luxusindustrie.

Sinkende durchschnittliche Auflagen und eine steigende Bestellfrequenz stellen dabei neue Anforderungen an die Produktion. Um kleinere Losgrößen und zeitkritische Aufträge wirtschaftlicher bearbeiten zu können, leitete das Unternehmen 2021 einen Technologiewechsel ein und investierte erstmals in eine Rapida von Koenig & Bauer.

Vier Maschinen im Mittelformat

Mittlerweile produzieren bei Grafiche Antiga vier Rapida-Maschinen: zwei Zehnfarben-Rapida 106 X für den Schön- und Widerdruck 5 über 5, eine Sechsfarben-Rapida 106 X mit Lackausstattung sowie eine Fünffarben-Rapida 105 mit zusätzlichem Lackturm für UV-Anwendungen.

Der simultane Plattenwechsel verkürzt die Rüstzeiten bei häufig wechselnden Aufträgen. Digitale Inline-Mess- und Regelsysteme überwachen Farbgebung und Druckqualität während der Produktion. Damit sollen stabile Ergebnisse erzielt und der Makulaturanfall reduziert werden. Der hohe Automatisierungsgrad unterstützt Grafiche Antiga zudem dabei, das Produktionsvolumen auch angesichts des Fachkräftemangels mit der bestehenden Belegschaft zu bewältigen.

Nachhaltigkeit und Qualität

Neben der Produktivität spielen Umwelt- und Qualitätsstandards eine wichtige Rolle. Grafiche Antiga veröffentlicht seit fünf Jahren Nachhaltigkeitsberichte nach den Richtlinien der Global Reporting Initiative. Das Unternehmen ist nach ISO 9001 und ISO 14001 sowie FSC zertifiziert und wird nach SEDEX auditiert. Beim EcoVadis-Nachhaltigkeitsrating erhielt die Druckerei eine Silbermedaille.

Gemeinsam mit ClimatePartner ermittelt Grafiche Antiga den CO₂-Fußabdruck seiner Produkte. Für den Verpackungsbereich kann das Unternehmen zudem Konformitätserklärungen für Lebensmittel-Primärverpackungen ausstellen. »Die Wahl der Rapida-Technologie stellt für uns eine strategische Investition dar, die Qualität, Effizienz und Zukunftsperspektive miteinander verbindet«, erklärt Michele De Zotti, CEO von Grafiche Antiga.