Goldtoner für die Revoria von Fujifilm

Mark Lawn, Head of POD Solutions, Fujifilm EMEA, kommentiert: »Mit den 5UPER Colour-Modellen der Revoria wollten wir Spezialtoner und den Fünffarbdruck einem größeren Marktsektor zugänglich machen. Der große Erfolg auf dem europäischen Markt schon im ersten Jahr zeigt, dass uns das gelungen ist, und wir freuen uns, den Kunden mit fortlaufenden Innovationen dabei zu helfen, das mit den Maschinen Machbare stetig zu erweitern.«

Mit dem neuen Goldtoner bieten die Revoria EC2100S und SC285S viele neue Gestaltungsmöglichkeiten, darunter Goldveredelungen und die Erstellung neuer CMYK-/Gold-Farben für zusätzliche Kreativeffekte. »Metallic-Effekte sind ein absoluter Wow-Faktor«, so Lawn weiter. »Und mit Metallic-Farben stechen Produktverpackungen, Verkaufsdisplays und Visitenkarten wesentlich mehr ins Auge. Metallic-Druck kann außerdem als Fälschungsschutz für Eintrittskarten und ähnliches verwendet werden.«

