Goldene Regenwürmer für Klimaschutz-Held*innen

In diesem Jahr hat sich Janetschek in Verbindung mit der Verleihung der Goldenen Regenwürmer etwas Besonderes einfallen lassen: Anstatt einer traditionellen Veranstaltung besuchten Geschäftsführer Erich Steindl und Verkaufsleiter Michael Siedl gemeinsam mit den jeweiligen Kundenberater*innen die Preisträger direkt vor Ort, um ihre Erfolge persönlich zu würdigen. Diese Aktion zeigt nicht nur das Engagement für den Klimaschutz, sondern auch die Wertschätzung für treue Partner*innen, die aktiv zur Verbesserung unserer Umwelt beitragen.

Gemeinsam für eine bessere Zukunft

Die Auszeichnung ehrt jene Kund*innen, die durch ihre Drucksortenproduktion die meisten CO2-Kompensationszahlungen geleistet haben. Mit diesen Mitteln unterstützt das Unternehmen das Humusaufbauprojekt der Ökoregion Kaindorf, das Landwirten hilft, ihre Böden nachhaltig zu verbessern. Daniel Steindl, CSR-Manager bei Janetschek, betont: »Durch unser Kompensationsangebot können unsere Druckkund*innen über das Humus-Aufbau-Projekt ihre CO2-Emissionen ausgleichen und damit einen echten Mehrwert für die Region, die Umwelt und die Druckprodukte schaffen.« Die ersten drei Plätze belegten Global 2000 Verlags GesmbH, Sonnentor und die Dreikönigsaktion. Weitere Auszeichnungen gingen an Albatros Media, Atelier Brigitte Baldrian, Lebensart Verlags GesmbH und weitere mehr.

Nachhaltigkeit und Design vereint

Erich Steindl zeigt sich begeistert über das Engagement der Janetschek Kund*innen: »Der Goldene Regenwurm symbolisiert die wertvolle Unterstützung des Humus-Aufbauprogramms, das ökologische Maßnahmen zur Bodenverbesserung und Förderung der Biodiversität vorantreibt. Bereits über eine halbe Million Euro wurden an mehr als 400 Humus-Bauern ausgezahlt, wodurch über 2 Millionen Kilogramm CO 2 kompensiert werden konnten. So wird nachhaltiges Wirtschaften im Einklang mit dem Klimaschutz wirklich sinnvoll!«

Die Trophäen der 10 Goldenen Regenwürmer wurden vom Janetschek kreativ-Team konzipiert und designt und im hauseigenen Großformatdruck aus verschiedensten Materialien gedruckt, gefräst und geschnitten. Die Urkunden wurden in speziellen Mappen übergeben, die aus abgenutzten Gummitüchern aus dem Offsetdruck, upgecycelt wurden. So wird der Nachhaltigkeitsgedanke nochmals hervorgehoben und soll eine besondere Auszeichnung und Wertschätzung für die Preisträger*innen sein.

Weitere Informationen:

