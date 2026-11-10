Gmund Papiere mit Cradle to Cradle Certified Silver ausgezeichnet

Die Zertifizierung bewertet die im Produkt eingesetzten Fasern und Inhaltsstoffe nach der Cradle to Cradle Certified Material Health Methodik. Dabei liegt der Fokus auf der Auswahl von Materialien, die den Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt priorisieren und so für eine künftige Nutzung in Kreisläufen verfügbar sind.

Die Zertifizierung umfasst mit Gmund Colors, f.color, Gmund Cover und dem Gmund Creative System unsere wichtigsten farbigen Produkte. Dies schließt auch die in diesen Kollektionen enthaltenen Papiere mit metallisch veredelter Oberfläche ein. Zudem ist unsere Innovation Gmund Hanf mit bis zu 100 % alternativen Pflanzenfasern aus Hanf enthalten.

www.gmund.com