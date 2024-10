Gmund Papier vereint Ästhetik und Nachhaltigkeit

Die Farben und Texturen der Kollektion Gmund Mother Earth sind von den Oberflächen der Erde inspiriert. Gefertigt aus 50 % alternativen Fasern wie Gras und Getreideabfällen, setzt dieses Papier ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit. Diese natürlichen Rohfasern werden lediglich geschreddert, ohne chemische Behandlung. In Kombination mit FSC-zertifiziertem Frischfasermaterial in verschiedenen Farben, leistet dieses Papier einen bedeutenden Beitrag zur Schonung natürlicher Ressourcen. Die Kollektion ist ideal für Unternehmen, die ihre ökologischen Bemühungen authentisch kommunizieren möchten – sei es durch Verpackungen, Magazine oder andere Printprodukte mit einem unverwechselbaren, natürlichen Wow-Effekt. Gmund Mother Earth ist nicht nur recyclingfähig, sondern bietet auch maßgeschneiderte Optionen für individuelle Markenauftritte.

Elegant, klassisch und strahlend

Gmund Moonlight ist ideal für hochwertige, aber subtile Kommunikation und verleiht jeder Botschaft eine besondere Ausstrahlung. Eine besondere Herstellungstechnik verleiht dem Papier eine samtige Weichheit und Struktur, die sich beim Berühren sofort bemerkbar macht. Das Papier wird im nassen Zustand von beiden Seiten geprägt. Erhältlich ist die Kollektion in den Ausführungen »Glance« und »Shadow«. Für die Herstellung von Gmund Moonlight in der Ausführung »Glance« knüpft Gmund Papier an die langjährige Expertise in der Produktion von metallischen Papieren an und nutzt diese weiterentwickelte Technik, um das Papier zum Strahlen zu bringen. Auch bei der Herstellung von Gmund Moonlight setzt Gmund Papier auf umweltfreundliche Materialien und nachhaltige Produktionsprozesse. Die Papiere sind vollständig recyclingfähig.

www.gmund.com