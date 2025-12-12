Gmund Papier gewinnt den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2026

Gmund Papier beeindruckte nach Begründung der Jury in besonderer Weise mit einem Unternehmensansatz, der höchste Qualität und ökologische Verantwortung konsequent verbindet. Die Papierfabrik am Tegernsee setzt seit Jahrzehnten Maßstäbe für Kreislauffähigkeit und Ressourceneffizienz in der Branche. Besonders würdigt der Preis die Rolle des Papierherstellers als Pionier: Mit mutigen Investitionen in Umwelttechnologien und der Verbindung von präzisem Handwerk und Innovation zeigt Gmund Papier, dass ökologische Verantwortung, Ästhetik und höchste Papierqualität keine Gegensätze sind.

Am Unternehmensstandort werden Papiere aus ressourcenschonenden und schnellwachsenden Pflanzenfasern entwickelt. Heute gehören Papierkollektionen aus 100% Hanf, 100 % Recyclingbaumwolle oder auch die Kollektion Gmund Mother Earth zum Sortiment von Gmund. Diese innovativen Fasern reduzieren den Einsatz klassischen Holzzellstoffes und eröffnen neue Wege für hochwertige und nachhaltige Papiere.

Florian Kohler, Inhaber Gmund Papier: »Über das schon ausgezeichnete Nachhaltigkeitslevel hinaus werden bisher noch nicht gedachte Ansätze untersucht, um Gmund Papier als den Leuchtturm für pflanzenbasierte Faserstofftechnologien zu positionieren. Für uns geht Umweltschutz wesentlich weiter als nur CO2-Reduktion. Als Familienmitglied und ehemaliger Ministerialdirigent im Umweltministerium wird Ludwig Kohler im Gmund Team in Zukunft die strategische Säule Nachhaltigkeit von Gmund ausbauen.«

