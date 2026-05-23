Gmund Colors erweitert Farbsystem um zehn neue Töne

Die Kollektion versteht Farbe als gestalterisches System und nicht als isoliertes Einzelprodukt. Ziel ist ein flexibles Werkzeug für konsistente, aber individuell kombinierbare Farbwelten. Besonders im Bereich Markenkommunikation sollen dadurch differenzierte visuelle Auftritte ermöglicht werden.

Die durchgefärbten Papiere basieren auf Naturfasern und zeichnen sich durch eine sichtbare Struktur sowie eine spürbare Materialtiefe aus. Je nach Drucktechnik entfalten sie unterschiedliche Wirkungen, bleiben dabei aber konsequent auf hohe Farbintensität und Materialauthentizität ausgelegt. Im Fokus stehen Anwendungen, bei denen Papier nicht nur Träger, sondern bewusstes Gestaltungselement ist.

Farbe als narrative Ebene

Mit den neuen Farbtönen erweitert Gmund das Konzept um eine emotionale Komponente. Einige der neuen Farben sind mit thematischen Impulsen verbunden, die als kreative Anregung für Designprozesse dienen sollen – etwa Blautöne, die an Leichtigkeit und Ausdruckskraft erinnern, oder Grüntöne, die als Einladung zum Eintauchen interpretiert werden. Das Konzept folgt der Idee, Farbe als erzählerisches Element im Designprozess einzusetzen und so Markenbilder stärker emotional aufzuladen.

Parallel zur Erweiterung der Farbpalette wurde auch das visuelle Erscheinungsbild von Gmund Colors überarbeitet. Das neue Design setzt auf eine klare Typografie und greift gestalterische Prinzipien aus klassischen Drucktechniken auf. Typografische Details wie stilisierte Buchstabenformen verweisen dabei auf Produktionsprozesse und Materialität.

Nachhaltige Papierproduktion als Standard

Die Papiere werden unter Einsatz von CO₂-freiem Strom produziert und bestehen aus FSC-zertifizierten Rohstoffen. Zudem ist die Kollektion Cradle to Cradle zertifiziert. Nachhaltigkeit ist damit integraler Bestandteil des Produktsystems und nicht ergänzendes Argument. Mit der Kombination aus Materialqualität, Farbvielfalt und zertifizierter Produktion positioniert sich Gmund Colors weiterhin als Gestaltungswerkzeug für anspruchsvolle Anwendungen im Design- und Druckbereich.

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