Gewista stärkt Sales-Struktur mit Mario Filipovic

In dieser Funktion verantwortet Mario Filipovic den gesamten Außendienst mit Key Account Management, Account Management sowie der Stadtwerbung und führt eine zusätzliche Ebene im Sales-Bereich ein. Mit der neuen Struktur wird die Vertriebsorganisation gezielt weiterentwickelt, um Kund*innen noch stärker in den Mittelpunkt zu stellen, Entscheidungswege zu schärfen und die strategische Steuerung im Sales weiter auszubauen.

Mario Filipovic verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Medien- und Vermarktungsbranche. Zuletzt war er als Head of Mediasales & Partnership TV beim Red Bull Media House tätig und verantwortete dort die operative Führung und Weiterentwicklung eines Key-Account-Teams sowie die strategische Umsatzverantwortung für TV-, Digital- und Publishing-Produkte. Zuvor leitete er die Vermarktung in Österreich für ServusTV und war in verschiedenen leitenden Sales-Funktionen tätig. Seine berufliche Laufbahn umfasst darüber hinaus Stationen bei renommierten Medienhäusern wie der Verlagsgruppe News und der Tageszeitung »Die Presse«.

