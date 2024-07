Gewista ernennt zwei neue Prokuristen

Als studierter Produktions- und Automatisierungstechniker mit einem Fokus auf Fertigungstechnik, Automatisierungstechnik und Betriebstechnik konnte Jürgen Gabor mehrjährige Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen bei globalen Unternehmen wie ottobock sammeln. Durch seine Expertise in der Prozessverantwortung, Optimierung und Effizienzsteigerung hat er sich bei Gewista als Verantwortlicher über 35 Mitarbeiter*innen etabliert. Neben seiner Rolle als Betriebsleiter im Bereich Technik ist der zertifizierte Prozessmanager auch als technischer Product Manager Digital tätig und zeichnet sich für die Entwicklung der Premium Screens verantwortlich.

Michael Hauzinger ist bereits seit über sieben Jahren bei der Gewista tätig. In seiner Rolle als Teamleiter der Logistik ist er für knapp 40 Mitarbeiter*innen aus vier Abteilungen verantwortlich; darunter seit vergangenem Jahr auch Lehrlinge, die durch drei Lehrlingsbeauftrage zu Betriebslogistikfachmännern und -frauen ausgebildet werden. Von der Koordination der Plakataushänge und Reinigung aller Werbeträger, über die Qualitätskontrolle und die Ersatzteilbeschaffung bis hin zur Inventur und dem Jahresabschluss stehen sämtliche logistischen Abläufe unter seiner Verantwortung.

»Wir freuen uns, diesen bedeutenden Schritt für die Entwicklung des Unternehmens mit zwei so geschätzten Mitarbeitern gehen zu können. In ihren Stellungen als Betriebsleiter in den Bereichen Technik und Logistik haben Herr Gabor und Herr Hauzinger großartige Leistungen erbracht, weshalb wir uns sicher sind, dass sie ihre neue Verantwortung mit Umsicht und Vertrauen ausüben werden«, versichert Franz Solta, CEO von Gewista.

