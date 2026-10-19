»Gestaltet und gedruckt in Wien«

Mit dem neuen Auftritt der Wirtschaftskammer Wien unter den Mottos »Gestaltet in Wien« und »Gedruckt in Wien« rückt eine Branche in den Fokus, der im Alltag oft wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird, deren Leistung aber an jeder Ecke der Stadt sichtbar ist: von Etiketten bis hin zu Magazinen. Wiens Druckereien und Schreibbüros sind weit mehr als reine Produktionsbetriebe. Sie sind kreative Partner*innen, Technologietreiber*innen, Ausbildner*innen und ein wichtiger Motor für die regionale Wirtschaft.

In Wien decken fünf Berufszweige die Bandbreite der Druckbranche ab: Drucker*innen, Drucker*innen nach einfachen Verfahren, Druckvorstufe, Schreibbüros und sonstige grafische Dienstleister*innen. Ob Broschüren, Flyer, Plakate, Spezialprägungen, Zeitungsdruck, nachhaltige Papierlösungen, Layout oder professionelle Druckvorstufe, die Betriebe bieten maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen jeder Größe.

Über 300 Betriebe sind in der Fachgruppe Druck Wien organisiert. Wer in Wien gestalten und drucken lässt, sichert Arbeitsplätze vor Ort. Diese heimische Wertschöpfung ist ein zentraler Pfeiler der Druckbranche: Vom ersten Entwurf über die Produktion bis zur Logistik profitieren lokale Dienstleister*innen, Zuliefernde und Handel.

Gelebte Nachhaltigkeit ist in der Wiener Druckwirtschaft selbstverständlich. Kurze Transportwege und umweltfreundliche Verfahren schonen Ressourcen und das Klima. Wer regional gestalten und drucken lässt, reduziert Transporte, spart CO₂ und kann Prozesse transparent nachvollziehen.

Zugleich punkten die Wiener Druckunternehmen und Schreibbüros mit schneller Verfügbarkeit und Flexibilität. Digitale Services, moderne Workflows, Print-on-Demand und Schnittstellen zur Online-Kommunikation ermöglichen auch kurzfristige Aufträge. Persönliche Beratung, klare Prozesse und transparente Abläufe schaffen Vertrauen von der Idee bis zum fertigen Produkt.

Die Qualität der Produkte ist eng mit der Qualität der Ausbildung verbunden. Die Wiener Druckbetriebe sichern Fachkräfte, bilden Lehrlinge aus und qualifizieren Mitarbeitende laufend weiter. Die Fachgruppe Druck Wien fördert dabei Innovation, Ausbildung und Branchenzusammenhalt.

Innovation ist für die Branche längst Alltag: Digitalisierung, neue Drucktechnologien, automatisierte Workflows und die Verbindung von Print und Online sind selbstverständlich für die Wiener Druckereien. Sie zeichnen sich durch Offenheit für Innovationen und ein klares Bekenntnis zu Service, Qualität, Transparenz, Fairness, Solidarität und regionaler Verantwortung aus.

Auch Resilienz und soziale Verantwortung prägen die Branche. Die Betriebe engagieren sich in der Region, unterstützen Vereine, Kultur- und Sozialprojekte. Solche Kooperationen machen Qualität und regionale Herkunft von Druckprodukten sichtbar und unterstreichen ihre Bedeutung für die lokale Wirtschaft.

»Gestaltet in Wien« und »Gedruckt in Wien« sind damit weit mehr als nur Slogans. Die Mottos stehen für Qualität und Vertrauen, für Arbeitsplätze und Ausbildung, für Innovation und Verantwortung in der Region. Wer seine Aufträge an Wiener Druckereien und Schreibbüros vergibt, investiert nicht nur in ein hochwertiges Produkt, sondern auch in die Zukunft der Stadt. Dadurch wird eine Branche gestärkt, die jeden Tag sichtbar macht, was wichtig bleibt.