Generationenwechsel bei Carini

Damit ist der Grundstein für die nachhaltige Weiterentwicklung des Unternehmens und die Fortführung seiner Erfolgsgeschichte gelegt. Nach Jahrzehnten, in denen Thomas Sohm federführend das Unternehmen von einem kleinen Betrieb in ein mittelständiges Industrieunternehmen mit entwickelt hat, übergibt der langjährige Geschäftsführer die operative Leitung an ein starkes Team aus der nächsten Generation. »Es ist mir eine große Ehre, Carini als gesundes und zukunftsorientiertes Familienunternehmen in die Hände der nächsten Generation zu übergeben«, erklärt Thomas Sohm. Als Gesellschafter und Eigentümervertreter bleibt er dem Unternehmen weiterhin verbunden, um seine wertvolle Erfahrung und Expertise einzubringen.

Dieser Generationenwechsel ist das Ergebnis einer sorgfältigen und langfristigen Planung, die eine erfolgreiche Fortführung und weiteres nachhaltiges Wachstum von Carini sichern soll:

Edgar Sohm (CEO) bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung im Unternehmen ein und wird künftig die Bereiche Personal und Qualitäts-, Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltmanagement (QSGU) verantworten. Zudem wird er sich verstärkt dem Vertrieb widmen.

Simon Sohm (Geschäftsführer) übernimmt die Leitung der Produktionsbereiche, sowie der Haustechnik, Anwendungstechnik und Druckvorstufe.

Christian Zoll (Geschäftsführer) übernimmt die Verantwortung für Vertrieb, Marketing und Finanzen.

Michael Dür (Prokurist) leitet den Bereich Supply Chain Management und erweitert seine Verantwortung auf die IT sowie die Arbeitsvorbereitung.

Die Carini GmbH blickt auf über 85 Jahre Erfolgsgeschichte zurück. Mit derzeit 157 Mitarbeitenden zählt das Unternehmen zu den bedeutenden Playern in der österreichischen Etikettenindustrie. Die neue Generation übernimmt nun mit Optimismus und Entschlossenheit die Führung und setzt die Erfolgsstory fort – auf einem soliden Fundament und mit klaren Werten. DieNachhaltigkeit und die Verbesserung des ökologischen Fußabdrucks sind ebenfalls zentrale Themen für das Unternehmen.

Weitere Informationen: