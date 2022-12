Kongsberg und Multicam: gemeinsam auf Wachstumskurs

Mit seinem Angebot an CNC-Fräsern, Laser-, Plasma-, Wasserstrahl- und Messerschneidmaschinen verfügt MultiCam über ein außergewöhnliche Produktportfolio. »Als der Deal bekannt gegeben wurde, sagten wir, dass wir begeistert waren, das Produktportfolio zu entwickeln und erweitern und neue Möglichkeiten zu schaffen, um unser Angebot an Werkzeugen und Verbrauchsmaterialien zu erweitern«, sagte Stuart Fox, President und CEO von Kongsberg Precision Cutting Systems. »Genau das haben wir getan. Im letzten Jahr haben wir nicht nur unser Hardwareangebot gestärkt, sondern auch neue Märkte erschlossen.«

Kongsberg PCS erwarb MultiCam in 2021 und erweiterte damit seine Marktpräsenz und seinen Kundenstamm in Nordamerika und Europa. Damit wurde das Unternehmen zu einem integrierten Anbieter von digitalen Endbearbeitungs- und CNC-Schneidemaschinen. »Wir haben uns sehr gefreut, unsere Maschinen auf der diesjährigen PRINTING United Expo in Las Vegas demonstrieren zu können. Neben unserem MultiCam Apex 3R CNC-Fräser und dem kleineren Apex 1R nutzen wir die Messe, um unsere letzte Innovation der Celero 4 Digital Cutting System-Reihe vorzustellen. Der Flachbett-Schneideplotter und -Fräser wurde speziell für Grafik-, POS-Display- und Verpackungsanwendungen entwickelt«, versichert der CEO.

