Gelungener Markteintritt mit der CorruCUT-Serie

Nach den erfolgreichen Abnahmen der bereits im Markt installierten Beta-Maschinen aus der CorruCUT-Serie werden weitere Unternehmen in die Hochleistungsdruckmaschine CorruCUT investieren. Stefan Segger, Vertriebsdirektor Koenig & Bauer Digital & Webfed: „Wir sehen uns auf dem richtigen Weg mit der CorruCUT-Serie. Die zukünftigen Investitionen unserer Kunden zeigen uns, dass wir in den vergangenen Jahren sehr gut gearbeitet haben.“ Die Fokussierung auf Wachstumsmärkte wie den konventionellen und digitalen Verpackungsdruck ist Teil der erfolgreichen Strategie von Koenig & Bauer. Die neuen Anlagen werden im kommenden Jahr ihre Produktionen aufnehmen.

Neue Features sorgen für positive Rückmeldungen

Koenig & Bauer hat sowohl die High Board Line Rotationsstanze CorruCUT als auch die CorruFLEX weiterentwickelt und eine große Anzahl an neuen technischen Features eingearbeitet. Diese neuen Highlights, beispielsweise an der Stanze, haben für viele positive Rückmeldungen aus der Wellpappenindustrie gesorgt. „Unsere Philosophie ist es, dass wir die Anforderungen unserer Kunden verstehen wollen und uns auch immer hinterfragen und genau schauen, was wir noch besser machen können“, so Christoph Müller, Mitglied des Vorstandes der Koenig & Bauer AG. Die Kombination aus Qualität und Präzision sowie einer hohen Leistung stellt eine echte Weiterentwicklung in der Drucktechnologie für die Verpackungsbranche dar. Weitere Alleinstellungsmerkmale der CorruCUT seien zum Beispiel der Vakuum-Riemenanleger ohne Einzugswellen, ein neuartiges Rasterwalzenwechselsystem sowie einem Top Vakuum-Ableger.