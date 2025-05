Geballte Ladung an Neuigkeiten bei swissQprint

Im Zentrum des swissQprint-Messeauftritts in Berlin stand die neue Flachbettlinie des Schweizer Herstellers. Deren Launch Anfang des Jahres warf Wellen. »Zumal wir eine swissQprint haben, hätte ich nicht gedacht, dass es noch besser geht. Es ist wirklich ein großer Fortschritt«, so die Einschätzung von John Langfield von Muraspec aus dem Vereinigten Königreich. Kurz nach der Erstpräsentation gingen laut Carmen Eicher, Verkaufs- und Marketingleiterin bei swissQprint, die ersten Bestellungen ein: »Seit Januar sind die Auslieferungen in alle fünf Kontinente im Gange.«

Handfeste Vorteile der Generation 5

Besonders beeindruckt hat die Kunden die um 23 % erhöhte Druckgeschwindigkeit auf maximal 341 m²/h. Zusätzlich verfügt die neue Generation über 10 Farbkanäle, was noch mehr Anwendungen mit einer einzigen Maschine ermöglicht. Um den individuellen Anforderungen der Kunden gerecht zu werden, bietet der Hersteller drei G5-Modelle an, die alle auf einer komplett neu konzipierten, modularen Basis stehen: Kudu, Nyala (3,2×2 m) und Impala (2,5×2 m).

Rollendrucker mit einzigartigen Features

Als Vertreter der swissQprint-Rollendruckerline war der Karibu 2 vor Ort. Nebst außergewöhnlichen Anwendungen und hoher Qualität bietet dieser 3,4 Meter breite UV-Rollendrucker hohe Effizienz. Unter anderem dank dem Kassettensystem für einfaches und schnelles Rollenhandling, dem im Drucktisch integrierten Mesh Kit für sauberen randabfallenden und Mesh-Druck oder der Doppelrollenoption für optimale Produktivität mit schmalen Rollen.

Hoher Return on Investment

»Mit swissQprint sparen wir über 20.000 Euro im Jahr«, so Katharina Vogt, Leiterin Digitaldruck bei declaro Beschriftungs GmbH, Deutschland. Ins Gewicht fällt vor allem der geringe Wartungsaufwand und die Zuverlässigkeit. Dies untermauert swissQprint mit einer 36-monatigen Werksgarantie – über das gesamte Produktpottfolio hinweg. Abgesehen davon verbrauchen die Drucker so wenig Strom wie ein gängiger Wasserkocher, nämlich durchschnittlich 2,2 kWh. Dank ihrer Produktivität und Qualität sowie ihren außergewöhnlichen Fähigkeiten soll die Wertschöpfung sehr hoch sein, betont swissQprint.

www.swissqprint.com