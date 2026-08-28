Gallus präsentiert das System-to-Compose-Konzept auf der LOUPE Americas

Seit Beginn des Geschäftsjahres am 1. April 2026 wurden in den USA mehr als zehn neue Druckmaschineninvestitionen verzeichnet. Damit gewinnen die hochgradig modularen und flexiblen Lösungen für den Etikettendruck von Gallus im Rahmen des System-to-Compose-Konzepts auf dem US-Markt deutlich an Dynamik.

Mehr als zehn neue Investitionen seit Geschäftsjahresbeginn

Der nordamerikanische Etikettenmarkt setzt seinen stabilen Wachstumskurs fort. Laut dem AWA Labeling & Product Decoration Market Report 2026 wird bis 2028 ein stetiges jährliches Wachstum von 2 % erwartet. Die Etikettendruckereien in den USA setzen diese positiven Aussichten in Investitionen um. Das zeigt die starke Dynamik, die Heidelberg und Gallus seit Beginn des Geschäftsjahres am 1. April 2026 verzeichnen: Innerhalb von nur fünf Monaten wurden mehrere Maschinen aus dem gesamten Portfolio, darunter Gallus RCS, Gallus Labelmaster, Gallus One und Gallus Five, an US-amerikanische Etikettendruckereien verkauft.

Zu den jüngsten Investoren gehört Hub Labels aus Hagerstown, Maryland. Das Unternehmen verfügt bereits über eine Gallus EM 410, zwei Gallus EM 510 und zwei Gallus RCS 330 und war einer der ersten Anwender der Gallus Labelfire 340 Hybrid. Vor Kurzem entschied sich Hub Labels für die neu eingeführte Gallus Five. Herzstück der Gallus Five ist ihr Hybridkonzept: Flexo- und digitaler Inkjetdruck werden auf einer einzigen Plattform kombiniert und durch integrierte Veredelungs- und Stanzmodule ergänzt. In Verbindung mit dem neuen Heidelberg Saphira UV05-Tintenset erreicht die Maschine Geschwindigkeiten von bis zu 100 m/min und steigert damit die Gesamtproduktivität erheblich. Dank der außergewöhnlich hohen Pigmentierung wird pro Auftrag weniger Tinte benötigt. Das senkt den Tintenverbrauch unmittelbar und trägt zu niedrigeren Gesamtbetriebskosten (TCO) bei. Die Tinten sind zudem vollständig LED-härtbar. Dadurch sinkt der Energieverbrauch, und die Gallus Five wird zu einer wirtschaftlichen Lösung für den Hybriddruck ohne Abstriche bei Präzision oder Farbintensität. Hub Labels profitiert außerdem von der höheren Geschwindigkeit und der größeren Druckbreite von 430 mm. So kann das Unternehmen bei einem breiteren Auftragsspektrum wettbewerbsfähiger agieren und kürzere Auflagen von den bereits installierten Maschinen auf die neue Plattform verlagern. Dies unterstützt eine optimale Auslastung der gesamten Produktion.

»Die Entscheidung für die Gallus Five fiel uns leicht«, erklärt Thomas Dahbura, Inhaber von Hub Labels. »Da sich die Farben zwischen Flexo- und Digitaldruck abstimmen lassen, können wir beide Technologien ohne Kompromisse in einem Auftrag kombinieren. Gleichzeitig bedeutet die kurze Umrüstzeit der Hybridplattform einen echten Paradigmenwechsel bei Aufträgen mit vielen SKUs.«

Das eigene Meisterwerk komponieren

Das System-to-Compose-Konzept steht im Mittelpunkt der größten Fachveranstaltung Nordamerikas für die Etiketten- und Verpackungsindustrie. Es wurde entwickelt, um Etikettendruckereien durch maßgeschneiderte Produktionskonfigurationen mehr Flexibilität und Skalierbarkeit zu bieten. Bei sich verändernden Geschäftsanforderungen lassen sich Einheiten im Gallus-System hinzufügen, anpassen oder entfernen. Gleichzeitig gewährleistet das Konzept eine unübertroffene Kompatibilität über die Produktlinien hinweg. Auf der Messe wird das Konzept mit dem Gallus-Maschinenkonfigurator erlebbar. Besucher*innen können damit individuelle Maschinenkombinationen, Anwendungsmöglichkeiten und Produktionsabläufe in Echtzeit erkunden und so das volle Potenzial der modularen Gallus-Plattform kennenlernen. Außerdem wird auf der LOUPE Americas das neueste Screeny-Siebdruckeinheit vorgestellt.

»Wir befinden uns an einem spannenden Punkt für die Branche. Immer mehr Etikettendruckereien erkennen, dass Modularität und Flexibilität genau das sind, was sie brauchen, um in einem sich wandelnden Markt erfolgreich zu sein«, erklärt Dario Urbinati, CEO von Gallus.