»Future of Xerox Production Print«

»Druckdienstleister stehen an einem entscheidenden Punkt, an dem Intelligenz, Automatisierung und Differenzierung die Marktführer von den Nachzüglern trennen werden«, sagt Terry Antinora, President of Global Production Print Services bei Xerox. »Der Produktionsdruck stellt eine strategische Säule für Xerox dar. Wir investieren gezielt in Hochgeschwindigkeits-Tintenstrahldruck, KI-gesteuerte Workflows und digitale Veredelung, um unseren Kunden den Einstieg in eine neue Ära des Drucks zu ermöglichen.«

Im Rahmen der Veranstaltung präsentiert Xerox sein End-to-End-Produktionsökosystem. Dabei liegt der Schwerpunkt darauf, wie vernetzte Workflows, Automatisierung und digitale Verbesserungen zu einer effizienteren und integrierten Produktionsumgebung führen. Gleichzeitig stellt das Event eine globale Premiere für mehrere neue Technologien dar:

Die Xerox Proficio PX300 ist eine kompakte digitale Farbdruckmaschine, die Automatisierung, Ultra-HD-Bildqualität, eine optionale fünfte Farbstation und ein breites Anwendungsspektrum vereint und kleineren Druckdienstleistern dabei hilft, ihr Portfolio um hochwertige Anwendungen zu erweitern.

Die neue Xerox Proficio PX500 ist eine Digitaldruckmaschine, die für hochvolumige Druckaufträge ausgelegt ist. Die PX500 bietet fortschrittliche Automatisierung, außergewöhnliche Bildqualität sowie robuste Medienverarbeitung. Eine optionale fünfte Farbstation erweitert den Einsatzbereich auf Premium-Anwendungen und vergrößert den Farbraum, um ein breiteres Spektrum an hochwertigen Druckmöglichkeiten abzudecken.

Die Xerox IJP900 Inkjet Press ist eine Inkjet-Druckmaschine für mittlere Druckvolumina, die Druckanbieter dabei unterstützt, in den Bereich der Transaktions- und Direktmailing-Anwendungen mit bestechender Farbgebung zu expandieren. Gleichzeitig verbessern optimierte Abläufe und integrierte Workflow-Automatisierung die Effizienz.

Die Xerox PrimeLink C9200-Serie – Einstiegsmodelle für den Produktionsfarbdruck, jetzt mit FOGRA-zertifizierter Farbe mit dem EX Fiery-Druckserver, erweiterter Unterstützung für Umschläge, fortschrittlichen Finishing-Optionen und Produktivitäts-Tools für eine optimierte Auftragsverwaltung.

Die Xerox FreeFlow Vision Connect Software – eine cloudbasierte Plattform für die Produktionsdruck-Überwachung und -analyse mit schnellerer Einarbeitung, erweitertem vorausschauenden Monitoring und neuem Support für die Xerox IJP900 Inkjet Press.

In Kombination mit der Workflow-Software erweitern diese Lösungen die Möglichkeiten für Druckanbieter in den Bereichen qualitativer Farbdruck, hochvolumigen Tintenstrahldruck und automatisierte Produktion. Sie bieten mehr Möglichkeiten, Abläufe zu optimieren, neue Märkte zu erschließen und das Wachstum zu beschleunigen.

Weitere Informationen: