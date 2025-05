Full Spectrum Feels – wenn Papier unter die Haut geht

Im Mittelpunkt steht unsere neueste Publikation: Spectrum of Impressions: The Print Book. Wer ein Exemplar dieses außergewöhnlichen Buches in Händen hält, geht auf eine sinnliche Reise ungestrichener Premium-Papiere aus dem Hause Mondi. Eine Reise durch die emotionale Wirkung großartiger Designs. Von präzisen Drucken bis hin zu luxuriösen Veredelungen – Full Spectrum Feels zeigt, wie Papier über das Visuelle hinausgeht und Marken greifbar und zugänglich macht. Drucktechnologien im Vergleich, Prägungen, Folierungen, Gravuren und eine Fülle an Informationen werden hier in ein regelrechtes Papiererlebnis verwandelt.

Inspiration im Druck

»Die Kampagne und das Print Book im Speziellen wurden entwickelt, um zu inspirieren und die Kunst des Druckens zu feiern,« erklärt Zoe Truchy, Senior Brand Managerin Pergraphica bei Mondi Uncoated Fine Paper. »Man merkt einfach, dass dies ein Projekt von Menschen ist, die Papier, Druck und Design lieben und leben und ihre Leidenschaft in einer eindrucksvollen Kampagne zeigen,« führt sie weiter aus.

Papier als Designelement

»Für Papier zu gestalten, heißt auch, mit Papier zu gestalten. Bei Full Spectrum Feels wurde das Material selbst zu einem wichtigen Bestandteil des Projekts«, schwärmt Designerin Laura Jane Boast. »Jede Entscheidung – von der Grammatur über die Textur bis hin zur Farbe – wurde sorgfältig bedacht, um das Design so zu gestalten, dass es die einzigartigen Qualitäten von ungestrichenem Papier ergänzt: seine natürliche Haptik, seine Weichheit und seine Fähigkeit, jedem Detail Tiefe und Authentizität zu verleihen«, erklärt sie. »In einer digitalen Welt bietet Papier die Möglichkeit, innezuhalten und eine Verbindung herzustellen. Das ist es, was wir mit diesem Buch erreichen wollten: die Menschen daran zu erinnern, dass gutes Design nicht nur gut aussieht – es hinterlässt einen bleibenden Eindruck«, schließt Boast.

PERGRAPHICA – Designpapier für Perfektionisten

PERGRAPHICA® bietet ein volles Spektrum an Premium-Designpapieren und den perfekten haptischen Hintergrund für Ihre kreative Kommunikation. Das in Österreich vom Monid Neusiedler produzierte Sortiment umfasst vier weiße Farbtöne in zwei Oberflächen und 31 ausdrucksstarken farbigen Papieren. PERGRAPHICA ist ideal für zahlreiche Anwendungen, darunter Luxusverpackungen, Bücher sowie Corporate-Design-Projekte. Abgerundet wird das Angebot mit Produktsicherheits- und Umweltzertifizierungen, wie z.B. EU Ecolabel, Cradle to Cradle Certified und FSC, was den Anwendern die Gewissheit gibt, dass ihre Druckprojekte mit nachhaltigen Werten in Einklang stehen.

Entdecken Sie Full Spectrum Feels auf: