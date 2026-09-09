Fujifilm ordnet sein Druckplattengeschäft neu

Fujifilm Business Innovation (FBI) reorganisiert seine Produktions- und Vertriebsstruktur für Druckplatten. Die entsprechenden Geschäftsaktivitäten außerhalb Japans, der USA, Kanadas und Mexikos sollen an Huangshan Jinruitai Technology und dessen Tochtergesellschaften übertragen werden. Das chinesische Unternehmen ist Hersteller von Druckplatten und bereits seit Längerem Geschäftspartner von Fujifilm.

Die Neuordnung ist Teil einer strategischen Anpassung des Geschäftsbereichs Graphic Communications an die Veränderungen im Druckmarkt. Fujifilm verweist dabei insbesondere auf die zunehmende Digitalisierung und Automatisierung der Produktion sowie auf die Verschiebung von Druckvolumen vom Offset- in Richtung Digitaldruck.

In den vergangenen Jahren hatte das Unternehmen sein Offsetgeschäft bereits neu ausgerichtet. Dazu gehörten unter anderem die Weiterentwicklung prozessloser Druckplatten sowie Anpassungen der globalen Produktionsstruktur. Nach der nun angekündigten Übertragung wird Fujifilm Business Innovation Druckplatten weiterhin in Japan produzieren. Der eigene Vertrieb konzentriert sich künftig auf Japan, die USA, Kanada und Mexiko.

Damit zeichnet sich gleichzeitig eine stärkere Schwerpunktsetzung auf den Digitaldruck ab. Im Geschäftsbereich Graphic Communications will Fujifilm das globale Wachstum in diesem Segment beschleunigen und insbesondere die Entwicklung der Revoria-Press-Serie sowie der dazugehörigen Workflow- und Automatisierungslösungen vorantreiben.

Eine größere Rolle sollen dabei KI-basierte Technologien spielen, mit denen sich Produktionsprozesse automatisieren und optimieren lassen. Fujifilm positioniert sich damit zunehmend als Anbieter eines stärker digital und lösungsorientiert ausgerichteten Produktionsökosystems.

»Fujifilm Business Innovation treibt seine Transformation hin zu einem lösungsorientierten Geschäftsmodell voran und stärkt seine geschäftliche Basis, um die nächste Wachstumsphase zu unterstützen«, erklärt Naoki Hama, Präsident und Geschäftsführer von Fujifilm Business Innovation.

Die Neuorganisation des Plattengeschäfts macht damit auch deutlich, wohin Fujifilm seine Ressourcen künftig verstärkt lenken will: Während das traditionelle Offsetmaterialgeschäft regional konzentriert beziehungsweise an einen Partner übertragen wird, rücken Digitaldruck, Automatisierung und softwaregestützte Produktionslösungen stärker in den Mittelpunkt der Graphic-Communications-Strategie.