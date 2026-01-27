Dieser Schritt ist der erste in einer strategischen Neuausrichtung des Geschäftsbereichs Graphic Communications von Fujifilm Europe. Die Entscheidung hat keine Auswirkungen auf die Jet Press FP790, die weiterhin verkauft wird. In einer offiziellen Stellungnahme erklärt Fujifilm: »Bei Fujifilm ist unser Engagement für kontinuierliche Verbesserung bei gleichzeitiger Weiterentwicklung und Anpassung an die Marktdynamik seit jeher ein Grundpfeiler unserer Unternehmensphilosophie. Im Druckbereich beobachten wir einen allmählichen Rückgang des Volumens, da die Branche von einer Technologie zur nächsten wechselt und Druckereien zunehmend nach flexiblen, kostengünstigen und ökologisch nachhaltigen Lösungen suchen. Die Bewältigung dieser Herausforderungen hat sich als bedeutend erwiesen.«

Fujifilm fährt fort: »Mit Beginn des Jahres 2026 haben wir den ersten Schritt zu einer strategischen Umgestaltung des Geschäftsbereichs Graphic Communications von Fujifilm Europe unternommen. Aufgrund anhaltender Rentabilitätsprobleme wurde beschlossen, den Verkauf der Jet Press 750S und Jet Press 1160 in Europa mit Wirkung zum 1. April 2026 einzustellen. Diese Entscheidung hat keine Auswirkungen auf die Jet Press FP790, die weiterhin verkauft wird. Während wir diesen Prozess gemeinsam mit den betroffenen Kollegen und Kunden vorantreiben, werden keine weiteren Kommentare abgegeben.«

Die Fujifilm Jet Press 750S ist eine B2-Bogen-Inkjet-Digitaldrucklösung. Sie eignet sich für kommerzielle Druckanwendungen, Fotoportfolios, Buchumschläge und eine Reihe von Verpackungsanwendungen. In Österreich sind fünf Jet Press 720 oder /750 installiert – weltweit sind über 300 Maschinen instalöliert

Die Fujifilm Jet Press 1160-Serie ist kontinuierlichen Roll-to-Roll-Inkjet-Digitaldruckmaschinen, die für den kommerziellen Großserien-Druck entwickelt wurden. Im Gegensatz zur Bogendruckmaschine 750S sind die Modelle der Serie 1160 für die industrielle Produktion von Büchern, Direktwerbung und Transaktionsdokumenten ausgelegt.