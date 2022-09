Raynald Barillot ist Category Manager, Digital Packaging, bei Fujifilm

Barillot verfügt über mehr als 29 Jahre Erfahrung in der französischen Verpackungindustrie. Unter anderem hat er bei Brodart Packaging, SAC Emballlages, UNI Packaging, Landa Digital Printing, Schur Flexibles Group und HP gearbeitet. Barillot wird bei der Weiterentwicklung des Geschäftsbereichs Digital Packaging von Fujifilm in der gesamten EMEA-Region eine wichtige Rolle spielen. In enger Zusammenarbeit mit Manuel Schrutt und dem Vertriebsteam wird er Strategien ausarbeiten und umzusetzen, die auf das geschäftliche Wachstum ausgerichtet sind. Ferner wird Barillot Kunden, potenzielle Neukunden, Partner und die Vertriebsteams bei allen technischen und produktbezogenen Themen unterstützen, darunter auch bei Messen, Vorführungen und Events.

Raynald Barillot erklärt: »Ich freue mich, bei Fujifilm einzusteigen und ein neues berufliches Kapitel zu beginnen. Der Digitalsektor ist zweifellos ein großer Wachstumsbereich im Markt. Nach meiner Ansicht hat Fujifilm in diesem Sektor eine Vorreiterrolle inne, insbesondere seit der Entwicklung und Einführung des Jet Press 750S High Speed-Modells und des 42K Printbar-Systems. Mit der Jet Press FP790, die demnächst auf den Markt kommt, wird es diesen Anspruch weiter untermauern. Ich freue mich darauf, mein Know-how und mein Fachwissen in die Rolle einzubringen und zum wachsenden Erfolg der Geschäfte von Fujifilm beizutragen.«

Manuel Schrutt, Head of Packaging für Fujifilm EMEA, erklärt: »Barillot verfügt über sehr umfangreiche Erfahrungen bei analoger und digitaler Verpackungsproduktion und wird unser wachsendes Team durch sein Wissen erheblich bereichern. Er ist in der Verpackungsindustrie bekannt und respektiert. Als einer der Ersten in der Branche trieb er die Umstellung von Analog- zu Digitaltechnologie durch die Implementierung einer der ersten Digitaldruckmaschinen weltweit in der Branche für flexible Verpackungen voran. Diese Erfahrung wird Fujifilm und noch mehr unseren Kunden helfen, den Umstieg von Analog- zu Digitaltechnologie voranzutreiben. Die Ernennung von Barillot ist ein weiterer wichtiger Schritt bei der Ausgestaltung der umfassenderen Verpackungsstrategie von Fujifilm.«

