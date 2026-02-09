Die fünf WorldStar Packaging Awards 2026 für Rondo unterstreichen eindrucksvoll die hohe Entwicklungskompetenz der gesamten Unternehmensgruppe über mehrere Standorte und Länder hinweg. »Diese Auszeichnungen bestätigen unseren Anspruch, maßgeschneiderte, nachhaltige und marktorientierte Verpackungslösungen auf internationalem Spitzenniveau zu entwickeln. Fünf Awards für Innovationen aus Frastanz, St. Ruprecht und Budapest sind ein starkes Zeichen für die Leistungsfähigkeit und das Engagement unserer Teams an allen Standorten«, freut sich Hubert Marte, Vorstandsvorsitzender der Rondo Ganahl AG, über den mehrfachen Erfolg.

Biocat KS-C – Schwerlast-Versandverpackung

Gewinner in der Kategorie: Transport | Standort Frastanz (Österreich)

Die Verpackung des Biocat KS-C überzeugte die Jury durch ihre konsequent durchdachte Konstruktion für den globalen Versand. Starre Fixierkeile sichern das Gerät zuverlässig oben und unten, während eine MC-Wabenplatte eine flexible Anpassung an drei unterschiedliche Gerätelängen ermöglicht. Eine klappbare Seitenwand erlaubt einen einfachen Aufbau sowie die aufrechte Entnahme des Geräts. Zwei separate Zubehörboxen sorgen für sichere Aufbewahrung und schützen die empfindliche Haube des Kalkschutzgerätes. Optimierte Abmessungen ermöglichen eine präzise und stabile Palettierung auf Europaletten. Die Verpackung besteht vollständig aus Monomaterial und kombiniert Robustheit, Effizienz und Nachhaltigkeit in einer weltweit einsetzbaren Versandlösung.

Die maßgeschneiderte Transportverpackung für BIOCAT wurde von Rondo Frastanz für den weltweiten Versand konzipiert und wurde mit dem WorldStar Packaging Award 2026 in der Kategorie „Transport“ ausgezeichnet © L. Schedl

Bauers Bitter – Sortimentbox

Gewinner in der Kategorie: Point of Sale | Standort St. Ruprecht (Österreich)

Die 5-Flaschen-Sortimentbox für edle Bittertropfen verbindet ästhetische Wirkung mit hoher Funktionalität. Gestaltet in Anlehnung an eine handgefertigte Holztruhe, setzt sie auf braune Wellpappe und eine reduzierte Stempeloptik, die den handwerklichen Charakter des Produkts unterstreicht und seine Präsenz am Verkaufsregal stärkt.

Die Verpackung besteht aus drei ineinandergreifenden Teilen und kommt vollständig ohne Klebstoffe aus. Jede Flasche ist sicher positioniert, wodurch die Box sowohl als Verkaufs- und Geschenkverpackung als auch als stabile Versandverpackung eingesetzt werden kann. Nach dem Entfernen des Inlays lässt sich die Box zudem als Aufbewahrungs- oder Erinnerungskiste weiterverwenden – ein zusätzlicher Mehrwert für Kunden.

Funktional mit ästhetischer Wirkung – die 5-Flaschen-Sortimentsbox von Rondo St. Ruprecht wird mit dem WorldStar Packaging Award 2026 in der Kategorie „Point of Sale“ prämiert. © L. Schedl

Transporttray für Spiegelmotoren

Gewinner in der Kategorie: Transport | Standort St. Ruprecht (Österreich)

Das neu entwickelte Transporttray für Spiegelmotoren ersetzt vollständig die bisherige Styropor-Lösung und besteht zu 100 % aus Wellpappe. Es wurde speziell für den automatisierten Einsatz konzipiert: Die Motoren werden robotergestützt eingelegt, weshalb höchste Präzision und Stabilität erforderlich sind, um die bestehende Automatisierungsinfrastruktur weiterhin nutzen zu können. Ein zentrales Merkmal ist die außergewöhnlich hohe Torsionssteifigkeit. Dreiecksförmige Verstrebungen – inspiriert von Prinzipien des Brückenbaus – ermöglichen maximale Tragfähigkeit bei minimalem Materialeinsatz. Die Trays sind bis zu 40-lagig stapelbar, wobei die unterste Lage Lasten von bis zu 400 kg trägt.

Ein Transporttray für Spiegelmotoren von Rondo St. Ruprecht, das die bisherige Styropor-Lösung ersetzt – Gewinner des WorldStar Packaging Awards 2026 in der Kategorie „Transport“. © L. Schedl

Hochwertige Champagnerverpackung Kreinbacher

Gewinner in zwei Kategorien: Luxusgüter & alkoholische Getränke | Standort Budapest (Ungarn)

Die Sechs-Flaschen-Champagnerbox für die Premium-Champagner von Kreinbacher wurde gleich in zwei Kategorien ausgezeichnet. Gefertigt aus fünf Lagen Wellpappe, vereint sie hohe Tragfähigkeit, integrierte Inlays ohne separate Einleger und eine außergewöhnliche Verbindung von Form, Funktion und Design. Das schlichte braune Grundmaterial bildet die Basis für ein hochwertiges grafisches Konzept. Der glänzende Silberdruck, realisiert im Flexodruck mit wasserbasierter Spezialfarbe, spielt je nach Blickwinkel mit Grün-, Blau- und Grautönen. Die grafischen Elemente – Schneeglöckchen und Ritterschnitt – verweisen auf die ungarische Weinregion Somló und unterstreichen die Markenidentität. Die Verpackung erfüllt sowohl Transport- als auch Präsentationsfunktion, ist vollständig recycelbar und überzeugt durch hohe Effizienz entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Die kontinuierliche Nachbestellung durch den Kunden, das Interesse weiterer Marktteilnehmer und nicht zuletzt die doppelte Auszeichnung mit dem WorldStar Packaging Award 2026 bestätigen den Erfolg dieser Lösung.

Zwei WorldStar Packaging Awards 2026 für ein hochwertiges Verpackungskonzept: Die Champagnerverpackung von Rondo Budapest überzeugte in den beiden Kategorien „Luxusgüter“ und „Alkoholische Getränke“. © L. Schedl