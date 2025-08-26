Führungswechsel bei Xerox

»Die Leitung der Neugestaltung war einer wichtigsten Abschnitte meiner Karriere und ich bin stolz darauf was wir erreicht haben«, sagte John Bruno. „Da ich mich aus dem Tagesgeschäft zurückziehe, habe ich volles Vertrauen in Louies Führungsqualitäten. Ich engagiere mich weiterhin voll und ganz für die Zukunft von Xerox und freue mich darauf, das Führungsteam und den Vorstand zu unterstützen, während Xerox in diese spannende nächste Phase des Wachstums und der Transformation eintreten.«

Zum 1. September wird Louie Pastor zum Präsidenten und Chief Operating Officer ernannt. Er ist derzeit Chief Administrative Officer und Global Head of Operations und leitet das Xerox Reinvention Office sowie die Global Business Services Organisation. In dieser Funktion hat er die globalen Abläufe umstrukturiert und unternehmensweite Verbesserungen in den Bereichen IT, Cybersicherheit, Analytik und betriebliche Effizienz vorangetrieben.

