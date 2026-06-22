Friedrich Pustet baut digitale Buchproduktion aus

Die Druckerei Friedrich Pustet erweitert ihre digitale Buchproduktion und investiert in eine HP PageWide Web Press T490. Die neue Inkjet-Rollendruckmaschine ergänzt den bestehenden Offsetmaschinenpark und soll dem Unternehmen mehr Flexibilität bei der Produktion kleiner und mittlerer Auflagen verschaffen.

Die Investition spiegelt die Veränderungen im Buchmarkt wider. Verlage verlangen zunehmend kürzere Lieferzeiten, kleinere Auflagen und bedarfsgerechte Produktionsmodelle. Digitale Druckverfahren gewinnen dadurch an Bedeutung, ohne den Offsetdruck vollständig zu ersetzen.

»Wir sehen Digitaldruck nicht als Ersatz, sondern als sinnvolle Ergänzung zu unserem Offsetgeschäft. Die Kombination beider Technologien gibt uns die nötige Flexibilität für unterschiedliche Anforderungen im Buchmarkt«, sagt Jakob Pustet, der das Familienunternehmen in siebter Generation mitführt.

Kürzere Durchlaufzeiten

Mit der HP PageWide T490 setzt Pustet auf industriellen Inkjetdruck für höhere Produktionsvolumina. Im Gegensatz zum klassischen Offsetdruck können Druck und Weiterverarbeitung in einem durchgängigen Produktionsprozess miteinander verbunden werden. Dadurch verkürzen sich die Durchlaufzeiten, während gleichzeitig einzelne Prozessschritte entfallen.

Besonders bei kleineren Auflagen eröffnen sich dadurch wirtschaftliche Vorteile. Verlage können Titel bedarfsgerechter produzieren und Lagerbestände reduzieren. Die Rentabilitätsschwelle für niedrige Auflagen sinkt, wodurch auch Nachdrucke oder Backlist-Titel wirtschaftlicher hergestellt werden können.

Die HP PageWide Web Press T490 erreicht im Performance-Modus eine Geschwindigkeit von bis zu 305 Metern pro Minute bei einer Bahnbreite von bis zu 1.060 Millimetern und ist für den industriellen Dauerbetrieb ausgelegt.

Durchgängige Produktionslinie

Parallel zur Druckmaschine investierte Friedrich Pustet in eine SigmaLine von Müller Martini für die Inline-Buchblockfertigung sowie in einen Pluton-Palettierer von Solema. Die neue Produktionslinie verbindet Druck und Weiterverarbeitung zu einem weitgehend automatisierten Workflow.

»Die Installation der Anlage verlief reibungslos. Alle beteiligten Teams haben hervorragend zusammengearbeitet. Mit dieser Investition schaffen wir die Grundlage, um unsere Buchproduktion langfristig flexibel und zukunftsfähig auszurichten«, sagt Betriebsleiter Florian Hetzenecker. Das erste Buch aus der neuen digitalen Produktionslinie wurde Mitte Juni am Standort Regensburg produziert.

Hybride Produktion gewinnt an Bedeutung

Mit der Investition folgt Friedrich Pustet einem Trend, der sich in der europäischen Buchproduktion zunehmend abzeichnet. Während Offsetdruck weiterhin das wirtschaftlichste Verfahren für hohe Auflagen bleibt, gewinnen digitale Inkjet-Systeme bei Kleinauflagen, Nachdrucken und Print-on-Demand-Anwendungen an Bedeutung. Die Kombination beider Technologien ermöglicht es Druckereien, flexibler auf die Anforderungen der Verlage zu reagieren und Produktionskapazitäten effizienter auszulasten.