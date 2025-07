Fortschrittliche KI-Tools zur Personalentwicklung

Im Rahmen einer Partnerschaft mit Google stellt Koenig & Bauer seinen Teams ab sofort eine Reihe leistungsstarker KI-Tools zur Verfügung. Dazu gehören die Gemini App als vielseitiger KI-Assistent, Gemini Advanced für Workspace für integrierte KI-Hilfe direkt in den Google-Tools, NotebookLM Plus für spezialisierte Wissensaufgaben basierend auf unternehmensinternen Dokumenten sowie Google Vids zur KI-gestützten Videoerstellung. Die Einführung dieser Tools, insbesondere von Gemini für Workspace und NotebookLM Plus, markiert einen entscheidenden Schritt in Richtung einer effizienteren und produktiveren Arbeitswelt bei Koenig & Bauer.

Der Kern des AI Empower 25-Programms liegt jedoch nicht nur in der Bereitstellung modernster Technologien, sondern vielmehr im Glauben an die Fähigkeit und das Potenzial der Mitarbeitenden, diese Technologien optimal zu nutzen. Unter dem Motto »The Power Is You!« setzt Koenig & Bauer auf einen dezentralen Schulungsansatz. Führungskräfte und ausgewählte AI Champions weltweit werden in den kommenden Monaten intensiv geschult und fungieren als Multiplikatoren und erste Ansprechpartner für ihre Kolleg*innen.

Als Anreiz für innovative Ideen und herausragendes Engagement im Umgang mit KI wird im Dezember der AI Award verliehen. Dieser Preis soll die kreative Nutzung der neuen Tools und die Entwicklung von Lösungen zur Verbesserung des Arbeitsalltags honorieren. »Mit AI Empower 25 beweisen wir einmal mehr unseren Pioniergeist«, so Dr. Stephen Kimmich, CEO von Koenig & Bauer. »Wir sind überzeugt, dass die erfolgreiche Integration von Künstlicher Intelligenz nicht nur die Effizienz und Produktivität steigert, sondern auch die Innovationskraft unseres Unternehmens nachhaltig stärkt. Indem wir unsere Mitarbeitenden aktiv in diesen Wandel einbeziehen und sie gezielt schulen, stellen wir sicher, dass wir an der Spitze der technologischen Entwicklung bleiben und unsere Wettbewerbsfähigkeit langfristig sichern.«

Weitere Infos: