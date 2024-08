Flyerline Schweiz AG investiert in den Großformatdruck

Mit dem Ausbau der bestehenden HP Latex 2700 Druckerserie setzt Flyerline einen Schwerpunkt beim Thema Nachhaltigkeit und unterstreicht seine Pläne, PVC-Banner zu drucken. Die neue HP Latex 2700 Druckerserie ermöglicht Flyerline nicht nur eine schnellere Produktion, sondern bietet dem Unternehmen auch eine breitere Farbpalette. Die strategische Zusammenarbeit wurde von IGEPA ADOC, dem langjährigen Partner von HP Large Format, unterstützt, der diese Portfolioerweiterung mit auf den Weg gebracht hat.

Steffen Tomasi, CEO Flyerline, erklärt: »Wir erweitern nicht nur unser gesamtes HP Portfolio, sondern erhalten eine höhere Produktivität, Effizienz und Stabilität im Vergleich zu den bisherigen Druckmaschinen. Gleichzeitig sind wir in der Lage, unser bereits großes Bannerangebot in allen Märkten zu erweitern. Der neue HP Latex 2700 Drucker ermöglicht es uns, unsere Produktionskapazitäten zu erweitern und bietet eine größere Vielfalt an Designoptionen. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, in eine weitere HP Latex 2700 zu investieren, um unsere bestehende Flotte an HP Digitaldrucksystemen zu ergänzen.“

Michael Boyle, Global Head HP Large Format Go-to-Market, erklärt: »Die Erweiterung des HP Großformat- und Industrie-Portfolios zeigt, wie HP sein Portfolio immer wieder neu definiert. Flyerline baut mit der Installation der neuen HP Latex 2700 Digitaldruckmaschine seine bestehende HP Drucker-Landschaft aus. Damit ist der Druckdienstleister in der Lage, eine Reihe neuer Anwendungen anzubieten. Das auf der drupa angekündigte Zehn-Liter-Erweiterungskit sorgt dafür, dass Flyerline größere Auflagen noch kostengünstiger produzieren kann.«

Diese Ankündigung folgt auf die Nachricht, dass die Flyerline über den HP-Vertriebspartner Chromos Group AG ihr HP-Portfolio mit dem Erwerb einer weiteren HP Indigo 100K Digital Press erweitert. Diese wird neben der bestehenden HP Indigo 100K Digital Press auf zwei HP Indigo 120K Digital Presses aufgerüstet. Seit der Installation der ersten HP Indigo 100K im Jahr 2021 war es das Ziel von Flyerline, eine volldigitale Produktionsfläche zu installieren. Jetzt verfügt die Schweizer Online-Druckerei über eine Reihe von HP Digitaldruckern, die Großformat- und Industriesegmente abdecken.

Die HP PrintOS Software ermöglicht den Einsatz von Industrie- und Großformatdruckern. Flyerline profitiert von einem komplett digitalen Produktionsworkflow. Außerdem hat das Unternehmen eine bessere Kontrolle über die gesamte Produktion, ohne dass ein menschliches Eingreifen erforderlich ist. HP PrintOS rationalisiert jeden Druckauftrag durch automatische Planung, Farbkonsistenz und optimale Produktivität.

Die Installation der neuen Digitaldruckmaschine wurde bereits während der drupa 2024 am Standort der Flyerline Schweiz abgeschlossen.

Weitere Informationen: