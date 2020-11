Flyeralarm und Post kooperieren

Der neue Servicebereich druckt nach individuellen Kundenwünschen, selektiert, verpackt und übergibt die Sendungen nahtlos an die Österreichische Post, die sich dann um die zuverlässige und effiziente Verteilungkümmert. Damit stellt Flyeralarm seinen Kunden einen weiteren wichtigen Baustein für den Marketing-Mix zur Verfügung. „Die Info.Post ist nach wie vor einer der direktesten Wege zu den Verbrauchern“, sagt Martin Zeman, Leiter Post-Versand bei Flyeralarm. Dabei bietet Flyeralarm volle Preistransparenz durch die Online-Kalkulation. „Wir verbinden durch diese wegweisende Kooperation Online mit Offline und Print mit Service. All das in höchster Perfektion“, so Zeman.