Florian Döbl neuer Geschäftsführer bei Mondi Neusiedler

Florian Döbl hat sich weiterhin zum Ziel gesetzt, die kulturelle Transformation voranzutreiben und die Diversität im Unternehmen zu stärken. Der Diplom-Ingenieur ist bereits seit 2005 bei dem Hersteller tätig und hatte in dieser Zeit verschiedene Positionen im Konzern inne. Durch die langjährige Unternehmenszugehörigkeit verfügt er über ein breit gefächertes, tiefes Fach- und Branchenwissen und kennt die vielfältigen Anforderungen in der Papierproduktion.

Ambitionierte Nachhaltigkeitsziele

2024 ist für Mondi Neusiedler in puncto Nachhaltigkeit ein wegweisendes Jahr. Im Rahmen eines umfassenden Investitionsprogramms modernisiert das Unternehmen derzeit die wesentlichen Elemente im Bereich Energieerzeugung und Zellstoffproduktion. Ziel der technischen Neuausrichtung ist es, die Treibhausgasemissionen zu verringern, die Energieeffizienz zu steigern und die Betriebssicherheit zu erhöhen. »Wir rechnen mit einer Reduktion der Treibhausgasemissionen um über 20 Prozent, der NOx-Emissionen um bis zu 10 Prozent und des Gasverbrauchs um etwa 25 Prozent im Vergleich zu 2023«, sagt Florian Döbl.

Gamechanger in bewegten Zeiten

Die Fähigkeit, sich an wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Veränderungen schnell und dynamisch anzupassen ist ein entscheidenden Wettbewerbsfaktor. »Um das volle Potential auszuschöpfen, müssen wir fortlaufend marktnahe Produkte und Services entwickeln und zielgerichtete Investitionen tätigen«, so Florian Döbl. Außerdem erweitert Mondi Neusiedler kontinuierlich das Produkt-Portfolio. Neben qualitativ hochwertigen unbeschichteten Papieren für den grafischen Druck, für technische Anwendungen und zur Weiterverarbeitung bietet das Unternehmen Papiere für nachhaltige Premium- und Luxusverpackungen an.