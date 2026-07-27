Verlagerung von theoretischen Höchstwerten in die reale Praxis

Bei der Konzeption stand die Optimierung der Nettoleistung durch die Minimierung unvorhergesehener Stillstände und Mikrostopps im Vordergrund. »Unsere Kunden stehen unter enormem Druck, Margen zu sichern und dem Fachkräftemangel zu begegnen. Mit der CutPRO 2.1 liefern wir nicht nur theoretische Höchstwerte, sondern eine Maschine, die durch ihre Prozessstabilität die echte Profitabilität im Dreischichtbetrieb absichert«, erläutert Hannah Potrawa, Director Corrugated bei Koenig & Bauer.

Kontinuierlicher Produktionsprozesse

Die CutPRO 2.1 verarbeitet Bogenformate bis zu einem Maximum von 1.300 x 2.100 mm mit einer Geschwindigkeit von bis zu 7.000 Bogen pro Stunde. Das Spektrum der einsetzbaren Substrate reicht von Karton bis zu Wellpappe.

Um den Fokus auf einen kontinuierlichen Materialtransport zu legen, wurden die Greiferbewegungen mittels Varioplan- und Variolever-Technologie harmonisiert sowie Optimierungen an der Auslage und dem Nonstop-System vorgenommen. Diese Maßnahmen reduzieren die typischen Ursachen für Maschinen- und Mikrostopps bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten.

Zur Reduzierung unproduktiver Ausfallzeiten sowohl in der Produktion als auch bei Rüst- und Wartungsvorgängen verfügt die Maschine zudem über Funktionen wie einen automatischen Kettenspanner, eine verbesserte Abfallführung innerhalb der Stanze sowie einen Sicherheitsmechanismus für das manuelle Bewegen des Stanzaggregats.

Außerdem bietet die CutPRO 2.1 Werkzeugkompatibilität mit bestehenden Stanzwerkzeugen. Bereits vorhandene Werkzeugsätze können nahtlos in neue Arbeitsabläufe integriert werden, was die Umstellungskosten senkt.

Intuitives Design und KI-Integration zur Entlastung des Personals

Mit Blick auf den branchenweiten Fachkräftemangel wurde die Bedienoberfläche (HMI) komplett neugestaltet. Die logische Struktur der Benutzeroberfläche erleichtert gerade neuen Mitarbeitenden die Einarbeitungszeit. Manuelle Abläufe wurden ebenfalls vereinfacht; so ermöglicht ein spezielles System das sichere Ausheben des Schließrahmens durch eine einzelne Person.

Für die Echtzeit-Datenanalyse ist die CutPRO 2.1 in das myKyana Software Ökosystem eingebunden und nutzt KI-gestützte Funktionen zur Bereitstellung und Analyse von Produktionsdaten, wodurch Bedienfehler proaktiv minimiert werden können.

Praxisvalidierung und Zeitplan

Die Entwicklung der Maschine erfolgte in enger Abstimmung mit Kunden aus der Praxis. Der weitere Zeitplan sieht vor, dass Koenig & Bauer noch vor Ende dieses Jahres die erste Alpha-Maschine am Standort eines Pilotkunden ausliefert und installiert. Direkt im Anschluss startet eine intensive Testphase des Prototyps in einer realen Live-Produktionsumgebung, um die Praxistauglichkeit und Wirtschaftlichkeit der Flachbettstanze final zu validieren.